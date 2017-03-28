МЧС обнаружило первое подтопление десятков домов в Сибири

МЧС Тувы зафиксировало первое подтопление домов в Западной Сибири, пострадали 30 домов и 36 придомовых участков, узнал корреспондент Сиб.фм 28 марта из сообщения пресс-службы регионального управления ведомства.

В Кызылском районе Тувы введён режим ЧС муниципального характера в связи с подтоплением 30 домов и 36 придомовых участков на территории посёлка Каа-Хем.

Сотрудники МЧС эвакуировали 58 человек, из них 14 детей. 15 человек находятся в пункте временного размещения, расположенном в местной школе, он рассчитан на 30 человек. Здесь организовано трёхразовое питание, оказывается медицинская и психологическая помощь. Ещё 43 человека разместились у родственников.

В зоне подтопления силами шести бригад коммунальных служб проводятся очистка ливневых стоков, обустройство водоотводных каналов и откачка воды насосами.

Напомним, 28 марта синоптики прогнозируют, что в последние дни марта в южных районах Красноярского края и Хакасии температура поднимется до +22 °C, резкое потепление спровоцирует интенсивное таяние снегов и может привести к подтоплениям.