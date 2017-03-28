Международная лаборатория счастья появится в Томске

Томское отделение Российского географического общества (РГО) намерено по примеру Бутана создать лабораторию счастья при Томском государственном университете, узнал корреспондент Сиб.фм 28 марта из сообщения РИА Новости.

О таких намерениях заявил председатель томского отделения РГО Евгений Ковалевский во время круглого стола в Московской городской думе. Специальным гостем мероприятия стал директор Центра изучения счастья из Бутана Дордже Пенджо. Он представил участникам круглого стола концепцию национального счастья, которая принята в его стране и наряду с таким показателем, как внутренний валовый продукт, воспринимается правительством в качестве оценки уровня жизни населения.

По словам Ковалевского, чтобы перенять этот опыт Бутана, ТГУ и томское отделение РГО сначала создадут общество российско-бутанской дружбы, а затем и международную лабораторию счастья. Первым шагом к осуществлению этих планов станет проведение в Томске круглого стола под названием «Сибирь — Бутан: критерии счастья».

«Нашими первыми задачами будет суметь понять, сможем ли мы вот этот опыт Бутана адаптировать к России, разработать свои критерии», — пояснил представитель РГО, добавив, что в рамках этой работы будет организовано несколько экспедиций в Бутан.

Напомним, 28 марта стало известно, что доцент Томского госуниверситета построила программу преодоления экзистенциальной фрустрации от жизни после 25 лет, которая приводит к депрессии, разводу и преступлениям.