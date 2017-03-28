Третью мировую святыню буддистов «Алханай» защитят от пожаров после суда в Забайкалье

Читинская прокуратура обязала национальный парк «Алханай» со священной горой буддистов завести пожарную станцию с автоцистерной, бульдозерами и тракторами после пожаров 2012 года, станция уже построена на 80%. В устной традиции буддистов гора Алхана входит в тройку мировых святынь, узнал 28 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры по Забайкальскому краю.

Священную гору буддистов и народов Бурятии «Алханай» защитят от лесных пожаров. Читинский природоохранный прокурор проконтролировал строительство пожарно-химической части второго типа в национальном парке «Алханай».

Пожарная станция с автоцистерной, бульдозером и трактором готова на 80 %. Ранее прокуратура обязала дирекцию национального парка построить станцию через суд 2 мая 2012 года. Поводом для требований ведомства стал разрушительный лесной пожар на площади более 43 км², который длился три дня. Тогда священное место буддистов оказалось в огне из-за сухой грозы.

Дирекция «Национального парка» должна завершить строительство пожарной станции до конца 2017 года, согласно решению суда. Средства были выделены Министерством природных ресурсов РФ и МинЭкологии РФ.

Гора Алхана в национальном парке «Алханай» считается священным местом для буддистов и бурятских народов России. Устная традиция говорит, что Алхана — одно из самых значительных 33 святых для буддистов мест, по на третьем третье месте после Поталы и горы Утайшань, передаёт портал международной финансовой группы АРД Asia Russia Daily. Согласно гипотезам историков на горе некогда располагался дозорный пост Чингизхана.

Напомним, что алтайский депутат присвоил пять «домов-призраков» на берегу Телецкого озера. Прокуратура Республики Горный Алтай обнаружила незаконную передачу пяти земельных участков в собственность. Депутат приобрёл участки на основании того, что на них расположены капитальные строения, но никаких объектов недвижимости на участках не было. Участки вернулись в муниципальную собственность, также была создана комиссия для проверки законности использования земли на берегу известной туристической достопримечательности Сибири.