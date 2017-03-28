 

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на три месяца вперёд

 28 марта, 12:44
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирские синоптики озвучили прогноз на три месяца вперёд
Фото Алексея Танюшина из Архива Сиб.фм

Гидрометцентр озвучил, в каких регионах Западной Сибири будут осадки и тепло в ближайшие три месяца, а где ожидаются погодные аномалии, передаёт корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции в ТАСС 28 марта.

Сибирский научно-исследовательский институт составил вероятный прогноз на период с апреля по июнь, который проводится на основе научных разработок институтов системы Росгидромета. По информации начальника Новосибирского Гидрометцентра Анны Лапчик, температурный фон будет выше нормы на 1-2 °С в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. В апреле ожидаются осадки на западе Новосибирской области и Алтайском крае, в Томске и на севере Томской области. Она подчеркнула, что очагом тепла станут Алтайский край, Республика Алтай, юг Кемеровской области.В Томской и северной половине Кемеровской областей вероятен дефицит осадков.

«В мае температурный фронт по южной и юго-восточной части Новосибирской области ожидается ниже климатической нормы на 1 °С, — отметила Анна Лапчик. — Очаг тепла будет расположен на севере Западной Сибири. Это частое явление, которое мы наблюдаем. Наиболее вероятен очаг тепла ещё в верховьях рек Оби и Катуни, территории Республики Алтай и юга Кемеровской области. В июне предполагается сохранение очага тепла на севере, где температура будет выше. Тёплый воздух с Казахстана чаще будет проникать на юго-восток Сибири. Выше нормы ожидается температура в Республике Алтай и Новосибирской области».

В настоящее время на 115 метеостанциях в Западной Сибири работают датчики автоматизированных метеорологических комплексов (АМК). Синтетические телеграммы с данными о погоде с четырёх АМК оперативно поступают прогнозистам и метеорологам. Стоит отметить, что в составе наблюдательной сети находится восемь труднодоступных станций, в основном они расположены в Республике Алтай и на севере Томской области.

Напомним, что 1 февраля 2017 года синоптики спрогнозировали повторение самого мощного паводка в истории Новосибирска. Гидрологи нашли рекордные запасы снега на Алтае — грядущий паводок может затопить частный сектор Новосибирска на берегу реки. В марте Госавтоинспекция опубликовала список 43 улиц в Новосибирске, которые находятся в зоне будущего затопления.

Новость дополняется.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 26.12.2016, 07:07 • тест

Тест: дивные горы и горные дива

Горы всегда удивляли и восхищали человека. Но много ли вы знаете о дивных горах и горных дивах? Чем, например, известно Дивногорье? Кто такой Симеон Дивногорский? Что произошло на Дивной горе в Угличе? Тест Сиб.фм, подготовленный совместно с компанией «СЛК», застройщиком новосибирского микрорайона «Дивногорский», удивит вас и заставит поверить в чудеса.
 8.12.2016, 15:09 • короче

Короче: метеориты

В связи в упавшим в Хакасии небесным телом Сиб.фм в формате коротких вопросов и ответов рассказывает всё, что надо знать о метеоритах.
 22.09.2016, 17:00 • статья

Красные камни и чёрная пурга

Дети, которые родились и учатся в Норильске, рассказали корреспонденту Сиб.фм о своей повседневной жизни, ощущениях и планах на будущее.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
 20 марта, 11:32 • новость

Девочка из Красноярского края рассмешила ведущего Галкина на телешоу «Лучше всех!»

Школьница из деревни Бугачёво Красноярского края Кира Полосина рассказала ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!».
присоединяйтесь!
    