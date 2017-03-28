Новосибирские синоптики озвучили прогноз на три месяца вперёд

Гидрометцентр озвучил, в каких регионах Западной Сибири будут осадки и тепло в ближайшие три месяца, а где ожидаются погодные аномалии, передаёт корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции в ТАСС 28 марта.

Сибирский научно-исследовательский институт составил вероятный прогноз на период с апреля по июнь, который проводится на основе научных разработок институтов системы Росгидромета. По информации начальника Новосибирского Гидрометцентра Анны Лапчик, температурный фон будет выше нормы на 1-2 °С в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. В апреле ожидаются осадки на западе Новосибирской области и Алтайском крае, в Томске и на севере Томской области. Она подчеркнула, что очагом тепла станут Алтайский край, Республика Алтай, юг Кемеровской области.В Томской и северной половине Кемеровской областей вероятен дефицит осадков.

«В мае температурный фронт по южной и юго-восточной части Новосибирской области ожидается ниже климатической нормы на 1 °С, — отметила Анна Лапчик. — Очаг тепла будет расположен на севере Западной Сибири. Это частое явление, которое мы наблюдаем. Наиболее вероятен очаг тепла ещё в верховьях рек Оби и Катуни, территории Республики Алтай и юга Кемеровской области. В июне предполагается сохранение очага тепла на севере, где температура будет выше. Тёплый воздух с Казахстана чаще будет проникать на юго-восток Сибири. Выше нормы ожидается температура в Республике Алтай и Новосибирской области».

В настоящее время на 115 метеостанциях в Западной Сибири работают датчики автоматизированных метеорологических комплексов (АМК). Синтетические телеграммы с данными о погоде с четырёх АМК оперативно поступают прогнозистам и метеорологам. Стоит отметить, что в составе наблюдательной сети находится восемь труднодоступных станций, в основном они расположены в Республике Алтай и на севере Томской области.

Напомним, что 1 февраля 2017 года синоптики спрогнозировали повторение самого мощного паводка в истории Новосибирска. Гидрологи нашли рекордные запасы снега на Алтае — грядущий паводок может затопить частный сектор Новосибирска на берегу реки. В марте Госавтоинспекция опубликовала список 43 улиц в Новосибирске, которые находятся в зоне будущего затопления.

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