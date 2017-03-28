 

Новосибирские учёные создали прибор для производства универсального растворителя

 28 марта, 18:16
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Новосибирские учёные создали прибор для производства универсального растворителя
Фото с сайта myhome.ru

Учёные Института катализа СО РАН создали прибор для производства ионных растворителей, эта разработка получила золотую медаль выставки «Hi-Tech-2017» в Санкт-Петербурге, узнал корреспондент Сиб.фм 28 марта из сообщения ТАСС.

Эти растворители без вреда для окружающей среды растворяют любые сложные соединения, в том числе целлюлозу. В перспективе такие жидкости могут применяться для синтеза лекарств.

«Наш прибор позволяет делать безвредные универсальные растворители. Эти органические жидкости полностью состоят из ионов — заряженных частиц. Благодаря своим свойствам они растворяют то, что нельзя больше ничем растворить — например, целлюлозу. В перспективе этот прибор может применяться и для синтеза лекарственных препаратов», — рассказал автор проекта, научный сотрудник института Дмитрий Андреев.

Органические растворители — важная составляющая направления «зелёная химия», которая исключает использование вредных для окружающей среды веществ. Новосибирские учёные потратили всего год на создание прибора для тонкого органического синтеза.

Международная выставка-конгресс «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» («Hi-Tech») состоялась в 23-й раз. Её участники — научные центы, научно-исследовательские институты, технопарки и предприятия, занимающиеся инновационными разработками.

Напомним, что 28 декабря 2016 года новосибирские учёные выявили, что более 3 тысяч жителей Новосибирска страдают семейной гиперхолестеринемией, которая приводит к инфаркту миокарда.

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