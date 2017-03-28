 

Новосибирский губернатор предложил электронные пугала ради полигона в долине Издревой

 28 марта, 13:45
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Новосибирский губернатор предложил электронные пугала ради полигона в долине Издревой
Биоакустический отпугиватель воспроизводит панические крики птиц.Фото с сайта www.grizunov-net.ru

Владимир Городецкий предложил оснастить мусоросортировочный комплекс под Новосибирском устройствами отпугивания птиц, ранее Ространснадзор запретил строительство полигона возле экологического памятника из-за близости аэродромов, узнал 28 марта корреспондент Сиб.фм на встрече губернатора Новосибирской области со СМИ.

Правительство Новосибирской области продолжит строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном в долине реки Издревой. Губернатор региона назвал три пути реализации проекта в обход запретов Ространснадзора.

Ранее близость аэродрома авиазавода имени Чкалова в Новосибирске вызвала запрет ведомства на реализацию проекта в Раздольном. Согласно федеральным правилам мусорные полигоны должны располагаться в 15 км от ближайшего аэродрома, иначе скопления птиц грозят вызвать авиакатастрофу. Птицы попадают в турбины самолётов и могут послужить причиной аварий.

«Я как управленец понимаю необходимость мусороперерабатывающего комплекса под Новосибирском. Мы должны проанализировать ситуацию с заключением Росавиации. Близость полигона в 15 км зоне разрешается, необходимо заложить в проект решения по отпугиванию птиц и установить эти устройства. Также в правительстве прорабатывается вопрос предоставления альтернативного земельного участка», — сообщил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с журналистами.

Глава региона пояснил, что намерен проанализировать отрицательные результаты анализа возможной экологической ситуации.

На акциях протеста в начале 2017 года экологи сообщали, что проект предполагает не заявленный мусороперерабатывающий комплекс, но мусоросортировочный полигон, где большинство отходов закапывается.

«Это значит, что будут привозить мусор, сортировать его, а 75 % от объёмов закапывать на полигоне. С грунтовыми водами токсичные отходы попадут в бассейн реки Издревой. Лес погибнет, река погибнет, а вместе с ними — краснокнижные звери и птицы», — утверждала 14 марта организатор пикетов в защиту реки Издревой Юлия Колеватова.

Участники пикета настаивают на переносе строительства комплекса на другую территорию. Общественники считают, что лучше всего подходят участки, граничащие с существующими полигонами ТКО, золоотвалами, хвостохранилищами.

Напомним, что 22 июля 2016 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заключил концессионное соглашение с компанией «Экология-Новосибирск», согласно которому она должна построить под Новосибирском два мусоросортировочных завода «Раздольное» и «Верх-Тула», а также два полигона ТКО с начала 2017 года. Соглашение приобрело широкий общественный резонанс. Для того чтобы защитить памятник природы, неравнодушные люди создали инициативную группу «Поможем реке Издревой».

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