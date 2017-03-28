Вопрос полного или частичного переноса Красноярского экономического форума (КЭФ) в Калининград правительством страны и организаторами форума не обсуждается, сообщил корреспонденту Сиб.фм 28 марта член оргкомитета КЭФ депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Напомним, 21 марта на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством Владимира Путина глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин предложил поделить право проведения КЭФ между Красноярском и Калининградом, а также переформатировать его из экономического в управленческий. По словам Зубарева, после этого состоялось заседание оргкомитета КЭФ под председательством вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, на котором прозвучало, что речь идёт не о переносе в Калининград форума целиком, а только о переносе управленческой тематики и её чередовании между двумя форумами.

«Чётко была заявлена позиция — КЭФ был, есть и будет каждый год работать. Совершенствование государственного управления — политического и экономического — будет как тематика находиться один год на территории нашего КЭФа, второй год на форуме калининградском. Нам предлагалось эту тему застолбить, но мы посчитали, что нам для Красноярского края иметь только эту тему низкоэффективно. Нам нужна обязательно экономика. Так что вопрос работы нашего ежегодного форума не стоит. Интерес к нему постоянно усиливается, и вы это увидите в апреле», — отметил Зубарев.

Согласно информации на официальном сайта КЭФ, 13-й форум должен пройти с 20 по 22 апреля, общая его тема звучит так: «Российская экономика: повестка 2018–2024». При этом тема модернизации управленческой системы станет на дискуссионных площадках ключевой. В программе круглых столов заявлены такие темы обсуждения: «Как выстроить качественную систему целеполагания и планирования?», «Какие донастройки в налоговой системе России необходимы в ближайшее время?», «Формирование масштабной системной программы развития экономики нового технологического поколения», «Каковы должны быть приоритеты федеральной политики по развитию регионов?».

Также гостям форума будет предложено порассуждать о «возможностях и угрозах» ратификации Россией Парижского соглашения по климату — в контексте перспектив изменения энергобаланса страны. Будет поднят на КЭФ и вопрос фактического отсутствия в стране антикоррупционной политики в сфере экологического контроля. Тема ещё одного круглого стола звучит так: «Возможна ли компетентная демократия при подготовке и принятии законов?».