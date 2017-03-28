Психолога наградили за поиск смысла жизни в Томске после 25 лет

Доцент Томского госуниверситета построила программу преодоления экзистенциальной фрустрации от жизни в Томске после 25 лет, которая приводит к депрессии, разводу и преступлениям, узнал 28 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения ТГУ.

Томский психолог получила медаль Российской академии наук за поиск смысла жизни в Томске. Доцент ТГУ Кристина Волынец провела исследование по реабилитации экзистенциальной фрустрации.

Специалист разработала методику для взрослых и состоявшихся людей от 25 до 52 лет на базе группы в 30 человек. Оказалось, что большинство испытуемых недовольны своей профессией, отчего у них возникает противоречие между собственной идентичностью и образом жизни. Психологи утверждают, что это приводит к тревогам, депрессиям, семейным конфликтам и преступлениям.

«Каждый из нас время от времени для себя активизирует проблему смыслов жизни. Помощь в преодолении экзистенциальной фрустрации нужна тем, кто вообще не видит выхода из этого состояния, предпочитает тянуть лямку и преодолевать страдания, вместо того, чтобы менять жизнь», — подчеркнула доцент кафедры психологии ТГУ Кристина Волынец.

Методика составлена на основе сочетания тренингов и консультаций, однако не предполагает радикальных изменений в жизни людей. Один из успешных примеров: женщина в 50 лет оставила руководящую должность, чтобы учиться на психолога и работать на радио. Психологи используют программу преодоления экзистенциальной фрустрации уже больше года.

Напомним, что томские учёные нашли рецепт счастья в гедонизме по-голландски. Исследователи утверждают, что наши эмоции и поведение регулируются не только корой головного мозга, как считают сегодня многие психологи и психиатры. Согласно гипотезе, в лечении депрессии успешны не только приём антидепрессантов и нейролептиков, но и методы психотерапии для гедонии. Новая гипотеза сегодня вызывает бурную дискуссию и нуждается в дополнительных научных фактах, однако может существенно расширить систему существующих подходов к лечению депрессии.