 

Резкое потепление на юге Красноярского края и Хакасии может вызвать подтопления

 28 марта, 11:26
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Резкое потепление на юге Красноярского края и Хакасии может вызвать подтопления
Фото с сайта publicdomainpictures.net

Синоптики прогнозируют, что в последние дни марта в южных районах Красноярского края и в Хакасии температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла — такое резкое изменение погоды спровоцирует интенсивное таяние снега и может привести к подтоплениям и другим чрезвычайным ситуациям, узнал корреспондент Сиб.фм 28 марта из сообщения Сибирского регионального центра МЧС.

«Талые воды могут стать причиной подтоплений пониженных участков местности, размывов дорог, мостов, дамб. От склоновых стоков могут пострадать сельские населённые пункты, в которых дома, как правило, возведены без свай или должного уровня фундамента. Вместе с тем паводковая обстановка в Сибири стабильная, поскольку реки ещё не вскрылись ото льда», — говорится в сообщении.

Предупреждение об интенсивном таянии снега спасатели направили во все муниципальные образования в районе возможных подтоплений, уведомлены предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность населённых пунктов. К жителям сельских территорий спасатели обращаются с рекомендацией заблаговременно вывезти снег со дворов, вместе с соседями очистить от снега и наледи канавы и сточные желоба.

«Заранее следует перенести продуктовые запасы из подвалов в другое место, где вода их не достанет. В доме будет не лишним приподнять мебель. На дворе необходимо закрепить все предметы, способные уплыть. Позаботьтесь о домашнем скоте, определите место, куда вы выгоните живность в случае, если вода подтопит вашу усадьбу. Запаситесь мешками с песком и используйте их при поступлении талой воды в подворье», — советуют в МЧС.

Напомним, в феврале аппарат полномочного представителя президента по СФО сообщал о том, что запасы снега в некоторых сибирских регионах в шесть раз превышают норму. В зоне риска оказались крупные города — Барнаул, Новосибирск, Омск, Томск, а также более 800 населённых пунктов в бассейнах Оби и Енисея.

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