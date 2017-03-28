 

РПЦ получила землю для восстановления взорванного большевиками собора в Красноярске

 28 марта, 08:02
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РПЦ получила землю для восстановления взорванного большевиками собора в Красноярске
Богородице-Рождественский собор в начале XX века, фото с сайта kerpc.ru

Красноярская митрополия с помощью властей города и региона окончательно решила вопрос с выделением участка земли в центре Красноярска для восстановления на этом месте снесённого в 1936 году кафедрального Богородице-Рождественского собора, сообщил корреспонденту Сиб.фм глава митрополии Пантелеимон.

Собор был построен в середине XIX века по проекту известного архитектора Константина Тона, который также был автором проекта храма Христа Спасителя в Москве. В советское время по решению местных властей он был взорван, на его месте возвели Дом советов, в котором в настоящее время размещается правительство Красноярского края и региональное Законодательное собрание.

В 2010-е годы возникла идея восстановления храма в полном соответствии с изначальным проектом, но уже на новом месте — у впадения реки Качи в Енисей в историческом центре Красноярска. В 2012 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Красноярск одобрил выбор места. Через год состоялось освящение закладного камня и креста на площадке будущего строительства. Тогда же стало известно, что земельный участок для храма ранее уже был передан в долгосрочную аренду неким непубличным инвесторам под строительство бизнес-центра. Власти города и края пообещали уладить это недоразумение, однако на это ушло несколько лет.

«Сейчас вопрос по земельному участку решён. Начали рыть шурфы, проверять землю, чтобы понять, какие инженерные решения придётся применить», — рассказал митрополит Пантелеимон.

По его словам, речь идёт об участке площадью около гектара в той части набережной Енисея, где установлен памятник казакам-основателям города «Лошадь белая». Когда на площадке могут быть начаты строительные работы, пока не ясно. Стоимость строительства, по словам митрополита, может составить 1-1,2 млрд рублей.

«Года четыре назад озвучивали сумму в три миллиарда рублей. Я думаю, можно было бы построить за 1-1,2 млрд, но это не конкретные подсчёты. Средства будут собраны за счёт меценатов, какую-то часть, но небольшую, соберём за счёт пожертвований, это обязательно. В основном это именно помощь меценатов, к которым мы обратились и которые могут помочь из своих средств. Это бизнесмены, компаний здесь нет. Переговоры идут в Москве и в Красноярске», — пояснил глава митрополии.

Напомним, в сентябре 2015 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посетив Барнаул и освятив камень в основании нового кафедрального собора, призвал строить больше храмов, так как это касается «преодоления преступности, коррупции, изменения качества жизни».

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