 

Экс-руководитель забайкальского Росреестра получил срок 8,5 лет за взятки

 28 марта, 14:52
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Экс-руководитель забайкальского Росреестра получил срок 8,5 лет за взятки
Фото с сайта change.org

Бывший руководитель управления Росреестра по Забайкальскому краю Николай Затеев приговорён к 8,5 года колонии строго режима и штрафу в размере 7 млн рублей за получение взяток, рассказал корреспонденту Сиб.фм 27 марта пресс-секретарь регионального Следственного управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

С сентября по декабрь 2015 года Николай Затеев, занимающий должность и. о. руководителя регионального управления Россреестра, через своего знакомого 31-летнего Ивана Васина предлагал за денежное вознаграждение ускорить процедуру сделок с недвижимостью. Экс-руководителя задержали в Чите в конце декабря 2015 года.

«Общая сумма полученных взяток составила 400 тысяч рублей, — сообщил Егор Марков. — Кроме того, Затеев лично и через Васина потребовал от пяти предпринимателей взятки за ускорение процедуры регистрации коммерческих документов на общую сумму 740 тысяч рублей. Но потенциальные взяткодатели отказались вступать с ним в преступные отношения и передавать деньги».

Уголовное дело в отношении Затеева было возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Приговором Центрального районного суда Читы Затееву назначено наказание в виде 8,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в сумме 7 млн рублей. Васин приговорён к штрафу в сумме 500 тысяч рублей. Затеев признан виновным по семи эпизодам, Васин — по двум.

Напомним, что в марте 2017 года бывший вице-мэр Читы Анатолий Куликов был приговорён к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 2,5 млн рублей за получение в виде взятки офисного помещения в торговом центре.

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