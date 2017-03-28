 

Красноярские сейсмологи разработали методику быстрой оценки безопасности зданий

 28 марта, 19:45
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Красноярские сейсмологи разработали методику быстрой оценки безопасности зданий
Фото с сайта ugexpert.ru

Учёные специального конструкторско-технологического бюро (СКТБ) «Наука» Красноярского научного центра СО РАН разработали методику комплексной оценки зданий и сооружений с применением сейсмостанций, сообщил корреспонденту Сиб.фм 28 марта заведующий отделом геодинамических и экологических рисков бюро Сергей Перетокин.

По его словам, оценка выполняется с применением оборудования, разработанного Новосибирским Институтом лазерной физики, и обычно используемого для сейсморазведки недр и поиска месторождений нефти. Однако красноярские специалисты сумели найти собственный уникальный способ использования приборов, благодаря которому в течение суток можно обнаружить все конструктивные недочёты в сооружении и просчитать его сейсмоустойчивость.

«Любое здание колеблется в силу различных воздействий, даже от проезжающих рядом машин, хотя не всегда эти вибрации ощутимы человеком. Сейсмостанции регистрируют колебания зданий, и за счёт нашей программы мы можем оценить, есть ли в несущих конструкциях трещины и другие дефекты. Потому что если строение целое, то колебания будут одними, если имеются разрушения, прибор покажет другую вибрацию. Мы получаем полную томографию здания и видим, как распределяются сейсмоволны», — пояснил Перетокин.

Он также отмечает, что основная сложность при внедрении разработанной методики будет заключаться в том, что для её применения нужны квалифицированные специалисты, которые сумеют правильным образом обработать массив данных и его интерпретировать. Технология уже опробована на строительных объектах Красноярского края и Иркутской области. По словам директора СКТБ Владимира Москвичёва, в продвижении разработки учёные ждут содействия со стороны государственных структур, поскольку речь идёт о безопасности жилья и промышленных объектов.

«Эта технология эффективно и быстро позволяет оценить сейсмостойкость задний, и она просто на порядок лучше чем та, которая применяется сейчас даже в МЧС. Поэтому её нужно продвигать, тем более, она может найти применение при решении такой актуальной проблемы как расселение ветхого жилого фонда», — подчеркнул Москвичёв.

Напомним, ранее томские учёные предложили альтернативу лабораторному анализу дорожного покрытия с взятием проб на месте. Специалисты радиофизического факультета и Сибирского физико-технического института при ТГУ создали программу, которая способна строить 3D-изображения слоёв дорожного покрытия и показывать все трещины, воздушные прослойки, инородные тела и другие дефекты, допущенные строителями.

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