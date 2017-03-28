Трое малолетних детей погибли на пожаре в Томской области

Управление СК по Томской области возбудило уголовное дело в связи с гибелью трёх детей на пожаре в частном доме, узнал корреспондент Сиб.фм 28 марта из сообщения пресс-службы ведомства.

В селе Пудовка Кривошеинского района Томской области сотрудники местного отдельного поста после тушения пожара в деревянном доме обнаружили тела трёх малолетних детей.

Сотрудники управления СК по Томской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Напомним, что 9 марта двое малолетних детей в посёлке Земляная Заимка Новосибирской области двое малолетних детей, оставшиеся без присмотра родителей, устроили пожар и погибли.