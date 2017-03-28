 

В Новосибирске население превысило 1,6 млн человек — Новосибирскстат

 28 марта, 11:45
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В Новосибирске население превысило 1,6 млн человек &mdash; Новосибирскстат
Фото с сайта Hotels.ru

Население Новосибирской области достигло исторического максимума — 2,78 млн человек, в Новосибирске проживает 1,6 миллиона горожан, узнал корреспондент Сиб.фм 28 марта из сообщения пресс-службы Новосибирскстата.

Данные статистики приведены на 1 января 2017 года. За год численность населения региона увеличилась на 17,3 тысячи человек, что составляет 0,3 %. Основной прирост населения происходит за счёт мигрантов — 15,3 тысячи, ещё 2 тысячи — естественный прирост. 2,7796 млн человек — максимальная за историю региона численность населения.

По темпам роста Новосибирская область опережает Россию на 0,2 %, а Сибирский федеральный округ — всего на 0,1 %. В последние годы темпы роста населения снижаются, за период с 2012 по 2015 общий прирост жителей области сократился на 32 %. Однако в 2016 году рост миграции привёл к увеличению прироста населения на 12,3 %.

79 % населения региона живёт в городах, численность городского населения в прошлом году выросла на 19 тысяч человек. В Новосибирске проживает 73 % горожан. Население Новосибирска составляет 1,6029 млн человек.

Среди районов Новосибирска самые многочисленные: Ленинский (301 тысячи человек), Октябрьский (223,4 тысячи) и Калининский (199,4 тысячи), самый малочисленный — Железнодорожный район (65 тысяч человек).

За 2016 год численность сельского населения уменьшилась на 1,6 тысячи человек, или на 0,3 %, и составила 585,8 тысячи человек.

Напомним, 15 июня 2016 года Новосибирскстат сообщил, что численность населения в девяти регионах Сибири уменьшится к 2031 году. Но в Красноярском крае, Новосибирской и Томской областях она, напротив, вырастет.

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