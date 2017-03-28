Специалисты Роспотребнадзора подсчитали, что за последние пять лет воздух в Красноярском крае и в столице региона стал чище, узнал корреспондент Сиб.фм 28 марта из сообщения местного управления ведомства.

Мониторинг качества воздуха проводился в зонах жилой застройки. В 2016 году на территориях городских поселений края было отобрано и проанализировано 25 589 проб атмосферного воздуха, в сельских поселениях — 1 610 проб.

«В целом по Красноярскому краю отмечается снижение проб атмосферного воздуха, не отвечающих гигиеническим нормативам, с 3,6 % в 2015 году до 2,3 % в 2016 году. Результаты лабораторных исследований показывают, что уровень загрязнения за последние пять лет в целом по краю и в Красноярске снижается, но сохраняется высоким по сравнению с показателями по Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в 2016 году доля проб воздуха, не соответствующая гигиеническим нормативам, в Красноярске возросла — с 0,6 % от числа исследованных проб в 2015 году до 2,1 %. Как отмечают в Роспотребнадзоре, основным нарушением, которое фиксируют специалисты, является отсутствие производственного контроля на предприятиях-загрязнителях.

В течение 2016 года по фактам выявленных нарушений в сфере загрязнения атмосферы было возбуждено 49 дел об административном правонарушении. Направлены соответствующие предложения по защите окружающей среди в адрес правительства Красноярского края, мэра Красноярска, глав органов местного самоуправления.

Напомним, в начале марта действующий депутат Госдумы и бывший мэр Красноярска Пётр Пимашков в эфире местного телеканала призвал власти города «спрашивать с олигархов по-серьёзному», чтобы защитить экологию мегаполиса от вредных выбросов предприятий.