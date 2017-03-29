 

Дети в Кемеровской области выследили укравшего у них деньги пенсионера

 29 марта, 09:48
Дети в Кемеровской области выследили укравшего у них деньги пенсионера
Фото с сайта saufaus.ru

Школьники в Кемеровской области выследили человека, забравшего из их личных вещей деньги, и обратились за помощью в полицию, узнал корреспондент Сиб.фм 29 марта из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В городе Берёзовом Кемеровской области дети играли во дворе, к ним подошёл незнакомый мужчина и стал осматривать их куртки, висевшие на турнике. Школьники стали кричать, но злоумышленник вытащил из одежды деньги и скрылся.

Тогда дети разделились на две группы: часть пошла в опорный пункт полиции, а вторая стала преследовать мужчину. Они следили за ним, пока злоумышленник не вошёл в подъезд многоквартирного дома.

Школьники сообщили адрес полиции, туда выехал экипаж патрульно-постовой службы. Подозреваемый был задержан в одной из квартир. Им оказался 61-летний житель города Берёзового. Он признался, что хотел потратить деньги на покупку алкоголя. Украденная сумма составила 80 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж», максимальное наказание составляет 4 года лишения свободы. Руководство местного отделения полиции решило поощрить школьников.

Напомним, что 19 января 2015 года житель Новосибирска отобрал у сотрудника службы доставки суши пакеты с едой и скрылся в своей квартире. Курьер обратился в полицию, и 22-летнего злоумышленника задержали через 15 минут.

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