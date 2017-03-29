Два человека получили травмы в ДТП с участием скорой помощи в Новосибирске

На проспекте Карла Маркса в Новосибирске столкнулись скорая помощь, ехавшая с проблесковыми маячками, и иномарка, узнал корреспондент Сиб.фм 29 марта из сообщения управления МВД.

Столкновение скорой помощи и «Тойоты Хайс» произошло в 22:00 28 марта у дома № 8 по проспекту Карла Маркса. В результате аварии травмы получили водитель иномарки — мужчина 1986 года рождения и водитель скорой помощи — мужчина 1954 года рождения.

Всего в ДТП пострадало семь человек, в том числе один ребёнок, находившийся в машине скорой помощи.

Полицейские установили, что автомобиль скорой помощи двигался с включёнными проблесковыми маячками со стороны улицы Ватутина в сторону улицы Космической, а «Тойота Хайс» отъезжала от обочины.

Напомним, что 22 марта автомобиль скорой помощи попал в ДТП с автомашиной, водитель которой не уступил дорогу скорой помощи, ехавшей на красный сигнал светофора.