Глава Тувы выступил против изъятия из семьи отважной четырёхлетней девочки

Губернатор Тувы Шолбан Кара-оол выступил против намерений Следственного комитета изъять из семьи прославившуюся на всю страну четырёхлетнюю девочку Саглаану, которая после смерти бабушки на отдалённой чабанской стоянке прошла в одиночку восемь километров по тайге до ближайшего жилья, узнал корреспондент Сиб.фм 29 марта из сообщения Кара-оола на его странице в социальной сети Facebook.

История, которую в СМИ сравнивают с сюжетом сказки «Красная шапочка», произошла ещё в начале февраля в малонаселённом Тере-Хольском районе Тувы на границе с Монголией. Девочка гостила у деда и бабушки на труднодоступной чабанской стоянке Салдам-Белдир. Утром Саглаана проснулась и увидела, что бабушка умерла. Слепой дедушка посчитал, что ребёнок не должен находиться в доме с покойником, и отослал девочку за помощью к ближайшему населённому пункту, куда Саглаана дошла, идя по замёрзшему руслу реки.

Следственные органы Тувы возбудили в отношении 31-летней матери девочки уголовное дело по факту оставления в опасности престарелых граждан и несовершеннолетнего ребенка. По предварительным выводам следствия, женщина знала, что пенсионеры лишены возможности принять меры к обеспечению безопасности ребёнка. Как сообщил Кара-оол, эти намерения СКР он обсудил с известным уроженцем Тувы министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который хорошо знаком с проблематикой таёжной жизни.

«За что маму девочки пытаются лишить родительских прав? За то, что родилась и живёт в тайге, на самом краю России, где по-другому растить детей никак? Наши земляки сохраняют эти края обжитыми для страны. Вспомнили (в беседе с Шойгу — прим. Сиб.фм) систему советских интернатов. В них почти принудительно забирали детей чабанов и оленеводов, жителей вот таких „медвежьих углов“. И кто потом из них вырастал? Хозяйства толком не знали, трудиться как родители не научились», — напомнил глава Тувы.

По выражению Кара-оола, «закон нужно блюсти, но при этом надо помнить, что он создавался для простых людей, чтоб им жилось лучше». Он призвал следователей «не зарабатывать на законе очки».

«Напрямую вмешиваться в следственные дела невозможно, но ситуация на контроле и у меня лично, и у нашего уполномоченного по правам человека и детей. Не допустим несправедливости», — пообещал Кара-оол.

Напомним, в январе в Алтайском крае местная жительница оставила двухлетнего сына на четыре дня замерзать на летней веранде без одежды и еды — ребёнка всё это время согревала собака, пока крики мальчика не услышал случайный прохожий и не спас его. Мальчик попал в больницу с переохлаждением. По решению суда мать ребёнка была лишена родительских прав, кроме того, в отношении неё возбудили уголовное дело.

