Глыба льда в Новосибирске упала на электропровода и обесточила дом

В Кировском районе Новосибирска глыба льда упала с крыши на провода и отключила электропитание многоэтажного дома, узнал корреспондент Сиб.фм 29 марта из сообщения жительницы дома.

Жительница дома по адресу 3-й переулок Бурденко, дом 11, сообщила в редакцию Сиб.фм о том, что 28 марта около 22:00 с крыши дома упала льдина и оборвала электрические провода.

Электроснабжение было нарушено во всём доме, оборванные электрические провода лежали на земле. Диспетчер управляющей компании «Спас-дом» на момент публикации сообщил, что аварийная бригада восстановила электроснабжение.

Главный инженер левобережного отделения управляющей компании Лариса Татиевская уточнила, что крыша дома покрыта шифером, а это мешает полностью очистить кровлю от снега, который тает и превращается в наледь.

Напомним, что 19 марта в центре Новосибирска льдина упала на голову пожилой женщины, кроме травмы головы у пострадавшей в Новосибирской городской больнице № 1 обнаружили множественные переломы.