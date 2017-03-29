Иркутск спозиционируют как «колыбель Русской Америки»

Агентство по туризму Иркутской области намерено использовать историю освоения Русской Америки для создания привлекательного туристического бренда Иркутска, узнал корреспондент Сиб.фм 29 марта из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Перспективы такого позиционирования областные чиновники и представители общественности обсудили на круглом столе «150 лет продаже Русской Америки. Сибирь и Аляска — связь территорий». Как сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, в ближайшем будущем в столице региона может появиться музей Русской Америки.

«В рамках работы над новым национальным проектом „Байкал: великое озеро великой страны“ подготовлены несколько предложений. В том числе, с нашей стороны проявлена инициатива по созданию системы объектов туристического показа на байкальской природной территории. Одной из таких туристических реперных точек, на наш взгляд, должен стать музей Русской Америки в Иркутске. Наше предложение направлено в Ростуризм, оно рассматривается», — рассказала Сливина.

Изначально проект такого музея был предложен учёными Иркутского госуниверситета. Как заявил в ходе круглого стола профессор ИГУ Вадим Шахеров, Иркутск является «колыбелью Русской Америки в силу своего административного статуса в ХVIII-ХIX веках — из Иркутска управлялась территория от Енисея до Камчатки».

«Иркутск сохранил ряд уникальных памятников архитектуры, связанных с освоением Северо-Американского континента, в частности, здание, где находилась штаб-квартира Российско-Американской компании. Все эти объекты представляют собой практически готовый туристический маршрут», — пояснил Шахеров.

Также сообщается, что содействие в формировании экспозиций музея Русской Америки готовы оказать участники будущей историко-географической экспедиция «Байкал — Аляска» — в 2017 году они впервые за последние 150 лет пройдут путём сибирских купцов от Иркутска до Берингова пролива. Организаторы экспедиции планируют по её итогам собрать архив фото- и видеоматериалов, а также составить туристические путеводители по историческому маршруту, проходящему в границах семи регионов РФ.

Напомним, в Новосибирске вскоре должен появиться филиал московского исторического парка «Россия — моя история». Его создадут на месте бывшего гарнизонного Дома офицеров, новое учреждение займёт четыре тысячи квадратных метров и будет рассчитано на одновременное пребывание тысячи посетителей. Разработчика проекта парка министерство строительства Новосибирской области определит 7 апреля.