 

Иркутск спозиционируют как «колыбель Русской Америки»

 29 марта, 12:01
подходящие темы
Иркутск спозиционируют как «колыбель Русской Америки»
Исторический центр Иркутска, фото с сайта culture.ru

Агентство по туризму Иркутской области намерено использовать историю освоения Русской Америки для создания привлекательного туристического бренда Иркутска, узнал корреспондент Сиб.фм 29 марта из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Перспективы такого позиционирования областные чиновники и представители общественности обсудили на круглом столе «150 лет продаже Русской Америки. Сибирь и Аляска — связь территорий». Как сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, в ближайшем будущем в столице региона может появиться музей Русской Америки.

«В рамках работы над новым национальным проектом „Байкал: великое озеро великой страны“ подготовлены несколько предложений. В том числе, с нашей стороны проявлена инициатива по созданию системы объектов туристического показа на байкальской природной территории. Одной из таких туристических реперных точек, на наш взгляд, должен стать музей Русской Америки в Иркутске. Наше предложение направлено в Ростуризм, оно рассматривается», — рассказала Сливина.

Изначально проект такого музея был предложен учёными Иркутского госуниверситета. Как заявил в ходе круглого стола профессор ИГУ Вадим Шахеров, Иркутск является «колыбелью Русской Америки в силу своего административного статуса в ХVIII-ХIX веках — из Иркутска управлялась территория от Енисея до Камчатки».

«Иркутск сохранил ряд уникальных памятников архитектуры, связанных с освоением Северо-Американского континента, в частности, здание, где находилась штаб-квартира Российско-Американской компании. Все эти объекты представляют собой практически готовый туристический маршрут», — пояснил Шахеров.

Также сообщается, что содействие в формировании экспозиций музея Русской Америки готовы оказать участники будущей историко-географической экспедиция «Байкал — Аляска» — в 2017 году они впервые за последние 150 лет пройдут путём сибирских купцов от Иркутска до Берингова пролива. Организаторы экспедиции планируют по её итогам собрать архив фото- и видеоматериалов, а также составить туристические путеводители по историческому маршруту, проходящему в границах семи регионов РФ.

Напомним, в Новосибирске вскоре должен появиться филиал московского исторического парка «Россия — моя история». Его создадут на месте бывшего гарнизонного Дома офицеров, новое учреждение займёт четыре тысячи квадратных метров и будет рассчитано на одновременное пребывание тысячи посетителей. Разработчика проекта парка министерство строительства Новосибирской области определит 7 апреля.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 13 марта, 10:24 • интервью

Культура человека защищает, её отсутствие — разрушает

В кинокафе «Победы» художник Владимир Мартынов рассказал о возможностях цифрового пространства, особенностях современных инсталляций, культурном диалоге в Новосибирске.
 9 марта, 07:31 • интервью

Как в России брендируют территории и зачем это нужно?

Что такое брендинг территорий, кто этим занимается и что это даёт. Бренд-менеджер города Добрянка рассказывает в проекте «Городской конструктор» о том, как городок в Пермском крае стал столицей доброты.
 6 марта, 13:54 • репортаж

Надувной флот

Количество лодочных баз-стоянок для маломерных судов в Новосибирске к концу 2016 года сократилось до 40. Корреспондент Сиб.фм посетил несколько из них в поисках жизни.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
 20 марта, 11:32 • новость

Девочка из Красноярского края рассмешила ведущего Галкина на телешоу «Лучше всех!»

Школьница из деревни Бугачёво Красноярского края Кира Полосина рассказала ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!».
присоединяйтесь!
    