 

Мать спасла четырёх малолетних детей из пожара в частном доме в Новосибирске

 29 марта, 12:19
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Мать спасла четырёх малолетних детей из пожара в частном доме в Новосибирске
Фото с сайта z-em.ru

На улице Дачной в Новосибирске загорелся частный дом — мать самостоятельно спасла из огня своих детей, младшему требуется медицинская помощь, узнал корреспондент Сиб.фм 29 марта из сообщения пресс-службы управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 20:03 28 марта. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что хозяйка дома самостоятельно вывела своих четырёх малолетних детей из огня. До прибытия скорой помощи их приютили соседи.

Трое малолетних детей доставлены в детскую больницу, младший — грудной ребёнок — госпитализирован в ожоговый центр. В детскую больницу для оказания психологической помощи пострадавшим направлен психолог управления МЧС.

Пожарные ликвидировали возгорание за девять минут. В результате пожара в одной из комнат огнём повреждены кровать, стена и окно на общей площади 5 квадратных метров. Предположительно пожар возник из-за детской шалости с огнём.

Напомним, 10 марта в Чановском районе Новосибирской области во время пожара в частном доме погибли двое детей, причиной пожара стала детская шалость с огнём.

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