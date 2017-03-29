Мэра Омска выберет специальная комиссия без народного голосования

19 апреля в Омске опробуют новую модель формирования местной власти: мэра областного центра впервые выберет специальная комиссия, а не народ. Корреспондент Сиб.фм разбирался, кто и как может претендовать на пост градоначальника во втором по размеру городе Сибири.

Что за новая модель?

По сути модель избрания главы муниципалитета ограниченной комиссией по представлению губернатора не нова. Её давно опробовали на Урале и в некоторых городах Сибири. Правда, там всё-таки есть мэр (председатель горсовета, которого избирают горожане), а есть назначаемый сити-менеджер — и если первый отвечает за политические вопросы, то второй — за хозяйство. В Омске же решили отказаться от «двуглавого» принципа.

В Омской области схему с «безвыборным» назначением глав муниципалитетов опробовали ещё в 2015 году. Тогда областные законодатели, несмотря на протест КПРФ и сенатора-единоросса Игоря Зуги, отменили прямые выборы во всех 33 муниципалитетах области. Первых глав районных администраций по новому принципу уже избрали. Но для Омска — города с населением в 1,2 млн человек — процедура, исключающая волеизъявление горожан, будет опробована впервые.

Это большая потеря для омичей?

Несмотря на то, что к проблеме отмены прямых выборов общественные деятели и политики постоянно пытаются привлечь внимание, самим горожанам смена формата выборов главы города вряд ли будет интересна. Прошлые выборы мэра в 2012 году поставили антирекорд посещаемости в России, собрав на участках всего 17,1 % избирателей. Тогда около 70 тысяч горожан избрали мэром Омска спикера горсовета и бывшего главного инженера НПО «Мостовик» Вячеслава Двораковского.

Двораковский стал самым непопулярным мэром в новейшей истории Омска. При нём были закрыты большинство проектов развития города, а мэрия превратилась в место, где не приветствовалась любая инициатива. Президент Путин открыто называл мэра Омска «поросёнком» после жалобы на «закрытость» мэрии для горожан. А несостоявшийся конкурент Двораковского на выборах 2012 года Илья Варламов и вовсе назвал омского мэра «человеком-борщом». «Всенародно» избранный мэр отличился за время работы невнятной кадровой политикой, наплевательским отношением к хозяйственной деятельности города и «холодным противостоянием» с любыми активистами — общественными и политическими.

Поэтому кандидатура уходящего мэра — его срок заканчивается в июне 2017 года — даже не рассматривается для участия в новых выборах.

Как будут избирать нового мэра?

В комиссию, которая отберёт кандидатов на пост мэра Омска, вошли 12 человек. Половину из них выдвинул губернатор, половину — горсовет. Со стороны губернатора Назарова в комиссию вошли дирижёр, секретарь Общественной палаты области, главврач крупной больницы, секретарь Совета непарламентских партий, паралимпиец и управляющий региональным отделением Пенсионного фонда. Горсовет делегировал в комиссию лидеров всех четырёх фракций, а также почётных граждан Омска — из сферы образования.

Когда комиссия проведёт собеседования со всеми заявившимися кандидатами — а это может быть любой человек, не обязательно житель Омска — 12 «старейшин» проголосуют, и двух победителей внутреннего голосования представят горсовету. И уже горсовет выберет будущего мэра. Однако и здесь часть горожан будет «поражена в правах»: представителей целого ряда округов Омска в горсовете уже нет, поскольку они были избраны депутатами регионального заксобрания осенью 2016 года и освободили свои места в горсовете.

При этом горсовет так и не определился пока, как он будет голосовать за кандидатуру будущего градоначальника — открыто или тайно. Интересно, что представители КПРФ и ЛДПР в горсовете настаивают на закрытой процедуре голосования.

Кто может стать мэром Омска?

Как мы уже говорили, любой, кто принесёт необходимый пакет документов и заявит о своём желании возглавить городскую администрацию. Но, разумеется, как и везде, есть «первые среди равных». Губернатор Назаров назвал имена трёх кандидатов, которые будут утверждаться чуть ли не в Москве: министра природных ресурсов региона 48-летнего Александра Винокурова, управляющего омским отделением Сбербанка Игоря Меркулова и гендиректора «ОмскВодоканала» Сергея Шелеста. Своего кандидата официально выдвинула КПРФ. Вновь, как и в 2012 году, свои силы попробует депутат заксобрания Виктор Жарков. О планах стать кандидатом в мэры заявил ещё один региональный депутат и бизнесмен, перешедший в сентябре из горсовета в заксобрание, Игорь Антропенко. Всё чаще — что в кулуарах, что в СМИ — всплывает фамилия вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику в регионе, Владимира Компанейщикова. Сам Компанейщиков постоянно говорит о том, что знает, насколько трудно управлять городом, и активно участвует в мероприятиях урбанистов, на которых обсуждается «культурный код города Омска».

Впрочем, ходят слухи, что сам губернатор Назаров тайно лоббирует кандидатуру другого своего заместителя — Станислава Гребенщикова. И, судя по тому, сколько разных «общественных советов» (совет ректоров, совет старших по дому, совет управляющих компаний, Фонд Сергея Манякина, татарский культурный центр «Маданият») поддержало Гребенщикова, именно он — один из главных кандидатов на пост градоначальника.

Кто такой Станислав Гребенщиков?

Вице-премьер омского правительства, курирующий вопросы строительства и ЖКХ, — фигура неоднозначная. 59-летний чиновник работает в правительстве Назарова с самого момента его формирования — с 2012 года. О его хватке говорит хотя бы то, что в кабинете омского губернатора не осталось ни одного министра, который бы «усидел» в своём кресле эти пять лет.

Он — хороший «хозяйственник», хвалят чиновника в Омске, фактически всю жизнь проработал в сфере управления ЖКХ. Впрочем, Гребенщиков неоднократно вступал в конфликт с правоохранительными органами. К нему были вопросы по поводу банкротства теплового предприятия, которым он руководил. А потом — целая череда «охотничьих» происшествий: вице-премьера областного правительства омские егеря несколько раз задерживали с поличным — убитыми краснокнижными животными.

В 2016 году на омском канале «Продвижение» вышло расследование журналистки Анны Мартыновой о том, что из-за возможного сговора чиновников и частного бизнеса без газа осталось несколько десятков сёл в Омской области. Основным фигурнатом расследования Мартыновой стал Гребенщиков.

Потенциальному будущему мэру приписывают тесные контакты с так называемой «немецкой группировкой». В неё входят экс-мэр Омска, а ныне депутат Госдумы Виктор Шрейдер, бывший глава УВД Омской области Виктор Камерцель и депутат заксобрания Дмитрий Павлов. Финансовым центром «группировки» на сегодняшний момент называют олигарха Сергея Морева. Главный акционер, а официально — советник гендиректора ОАО «Высокие технологии», неоднократно уже вступал в политическую борьбу — когда, как говорят, спонсировал губернаторскую кампанию коммуниста Олега Денисенко в 2015 году, а затем провёл в заксобрание сразу несколько своих кандидатов — от «Единой России».

Кто против Гребенщикова?

Скорее всего, против Гребенщикова выступают депутаты горсовета. Даже если «креатура» Назарова минует «отборочную комиссию», общее голосование в горсовете его не пропустит. Эксперты считают, что именно недовольство кандидатурой Гребенщикова, которого им буквально навязывают, является причиной для того, чтобы не голосовать за будущего мэра открыто. Народные избранники недостаточно сильны, чтобы выступать публично против Гребенщикова, но в формате тайного голосования могут и не пропустить его на пост.

Кто проигрывает?

Как ни странно, проигравшим в этой ситуации уже является губернатор Виктор Назаров, который не смог провести в горсовете решение об открытом голосовании. Фактически неумение контактировать с депутатами горсовета и невозможность контролировать их ставят губернатора Омской области в довольно затруднительное положение.

Назаров, о котором изначально говорили как о довольно слабом губернаторе, подтверждает свои неустойчивые позиции, говорят эксперты. Если Назарову не удастся «протащить» через горсовет кандидатуру своего протеже Гребенщикова, можно будет говорить не только о слабости губернатора, но и коллапсе власти в регионе — ведь де-факто мэр Омска должен будет теперь подчиняться губернатору. Но если депутаты горсовета выберут «не того», политический вес Виктора Назарова в регионе окажется под большим вопросом.