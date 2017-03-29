Новосибирские физики и астрономы стали самыми востребованными специалистами в России

Работодатели назвали новосибирских физиков и астрономов из НГУ шестыми по востребованности сотрудниками в мире. Выпускники НГУ возглавили российский рейтинг востребованности у работодателей из сферы физики и астрономии, узнал 29 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Новосибирского государственного университета.

Мировые компании поставили НГУ на шестое место в мировом рейтинге вузов в области образования по физике и астрономии. Международное агентство Quacquarelli Symonds опросило 40 тысяч человек из числа работодателей разных стран.

Агенты QS составили список из 10 российских и 30 международных университетов, за выпускниками которых охотятся кадровые отделы. По мнению компаний, самые востребованные физики и астрономы мира закончили Массачусетский технологический институт (США), затем идут Гарвард (США) и Кембридж (Великобритания). На четвёртом месте Оксфорд (Великобритания), на пятом Стэнфорд (США).

Фото Булата Хромова из архива Сиб.фм

Новосибирский государственный университет оказался на шестом месте мирового рейтинга работодателей для физиков и астрономов, а также возглавил российский рейтинг. Следом идёт МГУ имени М. В. Ломоносова — московский вуз на седьмом месте рейтинга. На восьмом месте — Московский физико-технический институт, а на девятом — Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.

Напомним, агентство QS составило аналогичный рейтинг на основе опросов в научном сообществе и научных публикаций выпускников 9 марта 2017 года. Тогда НГУ признали третьим в России вузом по подготовке физиков и астрономов. Ректор вуза Михаил Федорук объяснял это привлечением к преподаванию лучших учёных Академгородка, расширением международных контактов преподавателей, частыми крупными научных мероприятий под эгидой НГУ.