 

Новосибирские таксисты напишут контрольную Яндекса для водителей

 29 марта, 15:53
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирские таксисты напишут контрольную Яндекса для водителей
Фото Ильнара Салахиева из архива сиб.фм

Новосибирский центр Яндекс.Такси пригласил таксистов пройти тренинги для водителей и написать контрольную ради преимущества при распределении заказов. Авторы тренинга научат таксистов экономить расстояния, быть вежливыми и любить чистоту, узнал 29 марта корреспондент Сиб.фм в пресс-службе компании «Яндекс.Сибирь».

Яндекс разработал контрольную для новосибирских таксистов ради повышения профессиональной этики водителей. Консультационный центр Яндекс.Такси предложил водителям из партнёрских автопарков пройти специальные тренинги и написать тест.

Тренинг поможет новичкам подключиться к сервису Яндекс.Такси и досконально разобраться в работе приложения. Преподаватели делают особый акцент на повышении профессиональных стандартов: грамотном выборе маршрута, чистоте автомобиля, культуре общения. Чем лучше водители напишут контрольную, тем выше будет их рейтинг в системе, что даёт преимущество при распределении заказов.

«Внимательный водитель лишний раз протрёт ручки и пороги автомобиля, если на улице грязно. Хороший таксист поможет открыть дверь и приглушит музыку, когда пассажир говорит по телефону. Впечатление от поездки всегда складывается из разных мелочей», — сообщил руководитель отдела развития регионов Яндекс.Такси Алексей Федотов.

Консультационный центр может принять до 640 человек, похожие центры уже есть в восьми городах России.

Занятие длится около часа, отставить заявку можно в таксопарке компании. Консультационный центр работает по адресу ул. Добролюбова, д. 2а, БЦ «Речной вокзал», 3 этаж, офис 325, с 9:00 до 19:00 по будням.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме

Зэкоапокалипсис

 27 марта, 14:30 • колонка
Дмитрий Петров
маркетолог-арестант
Дмитрий Петров в очередной колонке о русскмо парне, принявшем за решёткой ислам. И о том, кого воспитывает российская судебно-правовая система себе на голову.
 28 февраля, 14:28 • интервью

Ещё три стартапа: онлайн-образование, собаки, фастфуд

Как запустить платформу онлайн-образования? Зачем организовывать путешествия на собачьих упряжках по Сибири на месяц с лишним? Что такое модное мясо пастрами и почему оно продается в контейнере? Корреспондент Сиб.фм поговорил с авторами трех долгораскручивающихся проектов.
 20 февраля, 13:49 • интервью

Пещеринг: клаустрофобам вход воспрещён

Новосибирские спелеологи Алексей Маслов и Артём Головин рассказали корреспонденту Сиб.фм, зачем люди спускаются под землю, зачем устраивают в пещерах субботники и кому жизнь на глубине противопоказана.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
 20 марта, 11:32 • новость

Девочка из Красноярского края рассмешила ведущего Галкина на телешоу «Лучше всех!»

Школьница из деревни Бугачёво Красноярского края Кира Полосина рассказала ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!».
присоединяйтесь!
    