Новосибирские таксисты напишут контрольную Яндекса для водителей

Новосибирский центр Яндекс.Такси пригласил таксистов пройти тренинги для водителей и написать контрольную ради преимущества при распределении заказов. Авторы тренинга научат таксистов экономить расстояния, быть вежливыми и любить чистоту, узнал 29 марта корреспондент Сиб.фм в пресс-службе компании «Яндекс.Сибирь».

Яндекс разработал контрольную для новосибирских таксистов ради повышения профессиональной этики водителей. Консультационный центр Яндекс.Такси предложил водителям из партнёрских автопарков пройти специальные тренинги и написать тест.

Тренинг поможет новичкам подключиться к сервису Яндекс.Такси и досконально разобраться в работе приложения. Преподаватели делают особый акцент на повышении профессиональных стандартов: грамотном выборе маршрута, чистоте автомобиля, культуре общения. Чем лучше водители напишут контрольную, тем выше будет их рейтинг в системе, что даёт преимущество при распределении заказов.

«Внимательный водитель лишний раз протрёт ручки и пороги автомобиля, если на улице грязно. Хороший таксист поможет открыть дверь и приглушит музыку, когда пассажир говорит по телефону. Впечатление от поездки всегда складывается из разных мелочей», — сообщил руководитель отдела развития регионов Яндекс.Такси Алексей Федотов.

Консультационный центр может принять до 640 человек, похожие центры уже есть в восьми городах России.

Занятие длится около часа, отставить заявку можно в таксопарке компании. Консультационный центр работает по адресу ул. Добролюбова, д. 2а, БЦ «Речной вокзал», 3 этаж, офис 325, с 9:00 до 19:00 по будням.