Омские пранкеры сняли клип-пародию про загрязнение воздуха в городе

Участники проекта Show Prank TV сняли клип про загрязнение воздуха в Омске «Между нами тает лёд», который стал пародией на песню музыкальной группы «Грибы», узнал корреспондент Сиб.фм 29 марта на канале Show Prank TV на портале YouTube.

28 марта авторы проекта Show Prank TV опубликовали на YouTube клип-пародию «Между нами тает лёд», использовав песню группы «Грибы» для привлечения внимания к проблемам города. Пранкеры переписали текст песни на свой лад. Речь в ней зашла о токсичном веществе этилмеркаптане, которым травили жителей Омска на протяжении нескольких недель. На момент написания новости видеоролик посмотрели более 15 тысяч человек.

«С проблемами в родном регионе борются многие, разными методами и способами, и мы решили найти свой путь привлечения внимания к проблемам! Если вам не безразлична судьба Омска, запустим флешмоб в социальных сетях с хештегом #зачистыйомск», — обратились к пользователям соцсети «ВКонтакте» авторы проекта.

Герой клипа в костюме химзащиты и противогазе с ядерным чемоданчиком в руках проходит по улицам Омска. По пути он падает в лужи, перелезает через сугробы, спотыкается о ямы на дорогах, показывая разбитые омские дороги и не убранные дорожниками сугробы.

Начинается видеоролик с инаугурации мэра Омска Вячеслава Двораковского, который обещает, что сделает всё, «чтобы людям в нём было удобно жить». В конце клипа парень с чемоданом падает у дверей омской мэрии.

Проект «Show Prank TV» является юмористически-социальным: кроме пранков и розыгрышей, участники снимают социальные эксперименты, в которых призывают людей не быть равнодушными к той или иной проблеме. Некоторые социальные эксперименты основаны на реакциях людей в нестандартных ситуациях, снятых на скрытую камеру.

Напомним, что 24 марта 2017 года Росприроднадзор заявил, что в загрязнении воздуха в Омске виновен Нижегородский институт прикладных технологий, который проводит ремонтные работы на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода. Исследования показали, что предельно допустимая концентрация токсичного вещества этилмеркаптана была превышена в 400 раз. Виновные заплатят штраф в размере 1 млн рублей.