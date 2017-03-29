Отец убил соседа вместо сына и бежал с места преступления на лыжах под Новосибирском

Житель Сузунского района задумал убить своего сына, но в темноте выстрелил в соседа, затем попытался инсценировать свою смерть и сбежал, узнал корреспондент Сиб.фм 29 марта из сообщения пресс-службы управления следственного комитета.

По данным следствия, в ночь с 28 на 29 марта в доме села Поротниково несколько человек употребляли алкоголь. Между 64-летним мужчиной и его совершеннолетним сыном произошла ссора, отец задумал убить сына. Он сходил в свой дом, расположенный по соседству, и взял там охотничье гладкоствольное ружьё.

Вернувшись к дому, где произошла ссора, мужчина в темноте принял 33-летнего владельца дома за своего сына и дважды в него выстрелил. Пострадавший от ран умер.

Желая избежать наказания, злоумышленник поджёг свой дом, чтобы инсценировать смерть, а сам на лыжах пошёл к железнодорожной станции. Мужчина планировал на электричках добраться до Алтайского края, где жил раньше, и там скрыться.

Прибывшие на место происшествия следователь и сотрудник полиции заметили следы лыж и настигли подозреваемого в лесу, в пяти километрах от села Поротниково.

Мужчина был задержан, в ближайшее время следственные органы предъявят обвинение. В отношении подозреваетого следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Напомним, что в декабре 2014 года житель Абакана Станислав Кейдалюк, обвиняемый в убийстве своих троих детей, покончил с собой с помощью авторучки.