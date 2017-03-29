 

Отшельница Лыкова вновь отказалась уезжать из заповедника

 29 марта, 15:10
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Отшельница Лыкова вновь отказалась уезжать из заповедника
Агафья Лыкова читает письмо от единоверцев, фото с сайта zapovednik-khakassky.ru

Таёжная отшельница-старовер Агафья Лыкова в очередной раз, несмотря на болезни и возраст, отказалась покидать свою заимку в труднодоступном районе заповедника «Хакасский», узнал корреспондент Сиб.фм 29 марта из сообщения пресс-службы заповедника.

Сотрудники «Хакасского» побывали на заимке Лыковой, прилетев туда на вертолёте, — зимой и ранней весной в эти места по-другому не добраться. Гости привезли отшельнице, которой в апреле исполнится 73 года, долгожданные письма от единоверцев из Москвы, Томска и Южной Америки. Руководитель заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий передал Лыковой через подчинённых свежий номер религиозного журнала и икону Сергия Радонежского, написанную в канонах Русской православной старообрядческой церкви.

По словам сотрудников, таёжная отшельница чувствует себя хорошо, жалуется лишь на сезонные боли в ногах. Госинспекторы помогли Лыковой выполнить хозяйственные работы и рассказали о том, что 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. Также они поделились последней мартовской новостью о том, что предстоятель старообрядческой церкви митрополит Корнилий встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

«На все уговоры и предложения перебраться ближе к людям Агафья Карповна отвечает однозначно: „Никуда я уже не поеду и силой данной клятвы не покину этой земли. Если бы возможно было, то с удовольствием приняла бы к себе жить единоверцев и передавала свои знания и накопленный опыт старообрядческой веры“. В конце встречи госинспекторы выяснили, в чём нуждается таёжная отшельница и дали обещание обязательно помочь», — отмечает пресс-служба заповедника.

На прощание сотрудники «Хакасского» связали её по мобильному телефону с представителями местной митрополии Русской православной старообрядческой церкви, чтобы отшельница могла поделиться с ними своими заботами.

Напомним, что в январе 2016 года отшельницу Агафью Лыкову доставили на вертолёте в больницу для проведения медицинского обследования, после того как она пожаловалась губернатору Кемеровской области Аману Тулееву на сильные боли в ногах. Хотя отшельница проживает на территории Хакасии, глава соседнего региона часто оказывает ей подобного рода помощь. Многократно Лыковой предлагали покинуть тайгу и переехать в ближайшие поселения, однако каждый раз она отказывалась.

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