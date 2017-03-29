Полицейские в Красноярске нашли у студента 16 килограммов наркотиков

Сотрудники отдела наркоконтроля полиции Красноярска задержали 22-летнего жителя города, подозреваемого в сбыте крупной партии синтетических наркотиков, — у молодого человека изъято 16 килограммов запрещённых веществ, узнал корреспондент Сиб.фм 29 марта из сообщения пресс-службы ГУ МВД по региону.

«В ходе следственных действий при обысках у молодого человека были обнаружены и изъяты вещества общей массой более 16 килограмм. По результатам проведённого исследования установлено, что это синтетические наркотические средства. Как выяснили стражи порядка, задержанный планировал реализовать наркотики на территории города Красноярска», — говорится в сообщении.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Об аресте подозреваемого не сообщается. Как уточнили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе краевой полиции, задержанный является студентом.

Напомним, в декабре 2016 года наркополицейские в Новосибирске обнаружили в одной из квартир в центре города подпольный склад, где хранилось 80 кг концентрата для производства синтетических курительных смесей. По оценкам экспертов, с помощью этого вещества можно было изготовить до полутора тонн разовых доз спайса. По подозрению в причастности преступления были задержаны трое мужчин в возрасте 22-34 лет.