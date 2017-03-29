 

Речной трамвай от ГЭС до станции метро предложили против пробок в Новосибирске

 29 марта, 19:43
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Речной трамвай от ГЭС до станции метро предложили против пробок в Новосибирске
Фото из блога www.varandej.livejournal.com

Новосибирский «Речфлот» предлагает избавиться от пробок на Большевистской с помощью скоростных судов на реке Обь. Ближайший проект — теплоход от Речного вокзала до аквапарка и плавучий причал, узнал 29 марта корреспондент Сиб.фм из записи пресс-центра ТАСС в Новосибирске.

Компания «Речфлот» планирует создать новые транспортные речные маршруты на реке Обь в Новосибирске. Представители перевозчика предложили сделать транспортный узел «Речной вокзал» крупным хабом для пассажиров автобусного, речного, железнодорожного транспорта и метрополитена.

Ассоциация судовладельцев Западной Сибири предложила городским властям решение проблемы пробок на Большевистской. Для этого нужно перенаправить пассажиропоток с помощью скоростных судов по маршруту «ОбьГЭС — Речной вокзал».

Новый маршрут речного транспорта «Речной вокзал — Аквапарк» понравится посетителям аквапарка, считают судовладельцы. Он будет особенно актуален к моменту строительства ледовой арены для проведения «Молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2023», если заявка Новосибирска будет одобрена.

В компании «Кварсис» заинтересовались идеей нового маршрута. Задача владельцев аквапарка — сделать удобный проход длиной 30-40 метров от причала к главному корпусу, мы в в свою очередь, предоставим плавучий причал «, - рассказал исполняющий директор «Речфлота» Антон Бочаров.

Сейчас компания «Речфлот» использует пять пассажирских теплоходов класса «Р» и одно прогулочное судно класса «О». С началом навигации по Оби 1 мая начнутся прогулочные туры, маршрут до Седой заимки откроют 28 мая, круизы выходного дня по Обскому морю стартуют с 1 июня. За 2016 год перевозчик «Речфлот» обслужил более 130 тысяч человек.

Напомним, что московский институт «Стрелка» преобразит набережную Новосибирска за 140 млн рублей. Михайловская набережная Новосибирска попала в Федеральный проект по благоустройству общественных территорий на 2016-2021 год. Концепция зелёных зон Новосибирска в отношении набережной будет изменена, так как набережная станет одной из фан-зон ЧМ-2018.В мэрии не исключили появления развлекательных объектов и кафе в «тихой» зоне набережной от метромоста до памятника Александру III.

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