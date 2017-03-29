Синоптики рассказали о погодных сюрпризах на ближайшей неделе в Новосибирске

Метеорологи озвучили прогноз в Новосибирске и области на ближайшую неделю, отметив резкие перепады температур, сообщает корреспондент Сиб.фм 29 марта по итогам пресс-конференции местного гидрометцентра в ТАСС.

Начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик рассказала корреспонденту Сиб.фм, к каким погодным условиям нужно быть готовым в конце марта — начале апреля.

«На этой неделе нам следует ожидать несколько волн тепла, что связано с их поступлением с районов Средней Азии, — сказала Анна Лапчик. — Поэтому оттепели будут достигать до +15 °С в Новосибирской области. Наиболее интенсивными они будут в Новосибирске и на востоке области 30 марта. В то же время с прохождением холодных фронтов температуры будут в отдельные дни понижаться. Со 2 по 4 апреля мы ожидаем волну холода».

Анна Лапчик отметила, что с 30 на 31 марта будут неблагоприятные для жителей Новосибирска погодные явления. Если 30 марта температура воздуха резко повысится до +15 °С, то 31 марта пройдёт контрастный холодный фронт, сопровождающийся осадками и усилением ветра. Температура воздуха 31 марта будет значительно ниже, чем в предыдущий день.

Напомним, что 28 марта метеорологи гидрометцентра озвучили прогноз погоды в Западной Сибири на несколько месяцев вперёд.