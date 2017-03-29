Солист группы Bad Boys Blue выписался из томской больницы

Лидер немецкой музыкальной группы Bad Boys Blue Джон Макинерни выписался из больницы скорой медицинской помощи Томска, куда попал после ДТП, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС 29 марта.

Более трёх недель музыкант провёл в томской больнице, пока его состояние не позволило лететь на самолёте. Менеджер группы Тарас Волковинский сообщил о том, что солиста сначала доставят в Москву, затем в Варшаву.

«Выписали. Будет спецперевозка „Аэрофлотом“ в лежачем положении», — сказал Волковинский.

4 марта группа Bad Boys Blue после концерта Mega Dance 90-х в Новосибирске направлялась в Томск, чтобы выступить там. По информации Тараса Волковинского, на трассе была гололедица и плохая видимость из-за снегопада.

В районе города Болотного Новосибирской области, на 129-м километре, автомобиль с музыкантами столкнулся с припаркованной на обочине фурой. В результате аварии пострадал лидер группы. Через полчаса после ДТП на место приехала скорая помощь. Музыканта с переломом бедра госпитализировали в Томске.

Напомним, что 6 марта 2017 года группа Bad Boys Blue собирались покинуть Томск. Но врачи настоятельно рекомендовали Макинерни повременить с перелётом в связи с плохим самочувствием. Ему сделали ещё одну операцию.