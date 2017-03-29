 

Томские учёные предложили нанозвёзды из золота против внутрибольничных инфекций

 29 марта, 11:21
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Томские учёные предложили нанозвёзды из золота против внутрибольничных инфекций
Фото с сайта www.liveinternet.ru

Томские химики научились убивать любые бактерии, разогревая золотые звёздчатые наночастицы лазером. Новый способ безопаснее антибактериального кварцевания больниц, узнал 29 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения Томского политехнического университета.

Химики Томского политеха предложили наночастицы как абсолютное оружие против бактерий. Эксперименты доказали, что даже самые устойчивые к антибиотикам одноклеточные не могут противостоять золоту или приспособиться к нему.

Учёные создали наночастицы золота особой формы — в виде звёзд, что позволяет лучше прикрепить их к мембране бактерий. Впервые исследователи дополнительно покрыли их поверхность органическими соединениями для взаимодействия с бактериями. Затем наночастицы облучают лазером, что возбуждает плазменный резонанс, и золото прожигает бактерию насквозь.

«У бактерий нет никаких механизмов защиты от наночастиц, и даже в теории они не могут выработать устойчивость. Наночастицы можно сравнить с кувалдой для бактерии — от неё просто нет защиты», — уверен доцент кафедры технологии органических веществ и полимерных материалов ТПУ Павел Постников.

Учёные предложили покрыть наночастицами золота операционные столы, мебель и другое медицинское оборудование. Это поможет в борьбе с внутрибольничными инфекциями — устойчивыми к антибиотикам бактериями. Сейчас в больницах используют ультрафиолетовое излучение кварцевой лампы, однако применение наночастиц безопасно для человека.

В перспективе наночастицы из золота, серебра и других благородных металлов могут использоваться для лечения кожных заболеваний.

Напомним, что иркутские учёные нашли в Байкале вирусы для создания замены антибиотиков, о чём сообщили 27 марта. Сотрудники Лимнологического института СО РАН обнаружили в Байкале четыре новых вида бактериофагов, которые убивают такие кишечную палочку и стафилококк. Открытие учёных может стать основой для разработки новых лекарств, аналогичных антибиотикам. Всё большее число возбудителей болезней приобретает устойчивость к антибиотикам, в этой ситуации альтернативные разработки очень важны.

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