 

Учебник по истории Новосибирской области напишут учёные за полтора миллиона рублей

 29 марта, 17:40
были упомянуты
подходящие темы
Учебник по истории Новосибирской области напишут учёные за полтора миллиона рублей
экскурсия красноармейцев на строительство оперного театра в начале 1930-х годов. фото музея новосибирска

Министерство образования Новосибирской области объявило конкурс на учебник по истории региона на основе архивов и научных исследований СО РАН. Однако споры о возрасте Новосибирска среди историков не утихают до сих пор, узнал 29 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения историка Музея Новосибирска.

Учебник по истории Новосибирской области разработают для школ региона. Правительство Новосибирской области объявило конкурс с 28 марта по 19 апреля с начальной ценой в 1,496 млн рублей.

Победитель конкурса должен будет создать учебник ко 2 мая 2017 года, за 45 дней. В книге будет три раздела: «Древняя и средневековая история области», «История Новосибирской области конца XVII — начала ХХ вв.» и «Новосибирская область в ХХ веке» в 17 параграфах. Содержание должно опираться на архивные данные и новейшие исследования учёных СО РАН.

Учебник истории без примеси политической идеологии возможен только на региональном уровне, утверждают историки. Многие люди устали от общепринятой государственной истории из учебников, которая менялась несколько раз. Однако специалисты увидели в Новосибирской истории спорные моменты.Большинство историков придерживаются официально принятой даты, согласно которой Новосибирску 123 года. Другие предлагают отсчитывать возраст города с момента появления первых русских поселений на месте будущего Новосибирска — тогда городу может быть более 300 лет.

«Основной вопрос истории Новосибирска: сколько лет городу? Спросите любого краеведа, они драться начнут», — рассказал главный экскурсовод Музея Новосибирска Евгений Антропов.

Эксперт музея предложил включить историю деревень на территории будущего Новосибирска. Появлению города предшествовало создание единой поселенческой сети, «рассеянного Новосибирска». Период с середины ХIХ века до начала ХХ века сейчас наиболее интересует краеведов, выяснил корреспондент Сиб.фм.

Напомним, что агентство по туризму Иркутской области намерено использовать историю освоения Русской Америки для создания привлекательного туристического бренда Иркутска. Город сохранил ряд уникальных памятников архитектуры, связанных с освоением Северо-Американского континента, например здание штаб-квартиры Российско-Американской компании. Содействие в формировании экспозиций музея Русской Америки готовы оказать участники будущей историко-географической экспедиция «Байкал — Аляска»: в 2017 году они впервые за последние 150 лет пройдут путём сибирских купцов от Иркутска до Берингова пролива.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 13 марта, 10:24 • интервью

Культура человека защищает, её отсутствие — разрушает

В кинокафе «Победы» художник Владимир Мартынов рассказал о возможностях цифрового пространства, особенностях современных инсталляций, культурном диалоге в Новосибирске.
 6 марта, 13:54 • репортаж

Надувной флот

Количество лодочных баз-стоянок для маломерных судов в Новосибирске к концу 2016 года сократилось до 40. Корреспондент Сиб.фм посетил несколько из них в поисках жизни.
 1 марта, 11:40 • репортаж

Шлифуют историю

Корреспондент Сиб.фм побывал на Колыванском камнерезном заводе и первым увидел иконы, подобных которым нет нигде в мире.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
 20 марта, 11:32 • новость

Девочка из Красноярского края рассмешила ведущего Галкина на телешоу «Лучше всех!»

Школьница из деревни Бугачёво Красноярского края Кира Полосина рассказала ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!».
присоединяйтесь!
    