Учебник по истории Новосибирской области напишут учёные за полтора миллиона рублей

Министерство образования Новосибирской области объявило конкурс на учебник по истории региона на основе архивов и научных исследований СО РАН. Однако споры о возрасте Новосибирска среди историков не утихают до сих пор, узнал 29 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения историка Музея Новосибирска.

Учебник по истории Новосибирской области разработают для школ региона. Правительство Новосибирской области объявило конкурс с 28 марта по 19 апреля с начальной ценой в 1,496 млн рублей.

Победитель конкурса должен будет создать учебник ко 2 мая 2017 года, за 45 дней. В книге будет три раздела: «Древняя и средневековая история области», «История Новосибирской области конца XVII — начала ХХ вв.» и «Новосибирская область в ХХ веке» в 17 параграфах. Содержание должно опираться на архивные данные и новейшие исследования учёных СО РАН.

Учебник истории без примеси политической идеологии возможен только на региональном уровне, утверждают историки. Многие люди устали от общепринятой государственной истории из учебников, которая менялась несколько раз. Однако специалисты увидели в Новосибирской истории спорные моменты.Большинство историков придерживаются официально принятой даты, согласно которой Новосибирску 123 года. Другие предлагают отсчитывать возраст города с момента появления первых русских поселений на месте будущего Новосибирска — тогда городу может быть более 300 лет.

«Основной вопрос истории Новосибирска: сколько лет городу? Спросите любого краеведа, они драться начнут», — рассказал главный экскурсовод Музея Новосибирска Евгений Антропов.

Эксперт музея предложил включить историю деревень на территории будущего Новосибирска. Появлению города предшествовало создание единой поселенческой сети, «рассеянного Новосибирска». Период с середины ХIХ века до начала ХХ века сейчас наиболее интересует краеведов, выяснил корреспондент Сиб.фм.

Напомним, что агентство по туризму Иркутской области намерено использовать историю освоения Русской Америки для создания привлекательного туристического бренда Иркутска. Город сохранил ряд уникальных памятников архитектуры, связанных с освоением Северо-Американского континента, например здание штаб-квартиры Российско-Американской компании. Содействие в формировании экспозиций музея Русской Америки готовы оказать участники будущей историко-географической экспедиция «Байкал — Аляска»: в 2017 году они впервые за последние 150 лет пройдут путём сибирских купцов от Иркутска до Берингова пролива.