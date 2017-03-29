Красноярский учёный предложил использовать гравитацию Луны для поиска нефти

Гравитационные приливы, вызываемые движением Луны вокруг Земли и Земли вокруг Солнца, могут быть использованы для сейсморазведки при поиске крупных нефтяных месторождений, сообщил корреспонденту Сиб.фм 29 марта красноярский геофизик Виктор Сибгатулин, возглавляющий некоммерческое партнёрство «Экологический центр рационального освоения природных ресурсов».

По его словам, красноярские учёные нашли способ прогноза времени возникновения резонансов гравитационных приливов в земной коре, включая колебания барицентра системы Земля — Луна, который находится внутри планеты, но в течение лунного месяца меняет своё положение на глубине от 1 200 до 1 900 километров от поверхности Земли.

«В результате, когда возникает резонанс, резко усиливается колебание нефтегазовой залежи, и по этим колебаниям можно определить её местоположение. Потому что она сжимаема, а окружающие породы фактически несжимаемы. То, что залежи колеблются, было известно и ранее, но то, что они колеблются под влиянием резонансов приливов — это наше открытие, этого вы нигде в мире не прочитаете», — пояснил геофизик.

По его словам, для регистрации колебания подземных резервуаров нефти достаточно использовать обычный низкочастотный сейсмоприёмник. Резонанс гравитационных волн длится несколько часов, однако чтобы зафиксировать его, прибор должен работать несколько суток. Колебания залежей нефти в настоящее время используют для сейсморазведки, производя мощные искусственные взрывы в земной коре. Метод, предложенный красноярскими учёными, дешевле, поскольку взрывчатка не используется.

«Если нужно возбудить мембрану залежи нефти, надо по ней ударить искуственно. Но зачем это делать, когда есть природная энергия, которая раскачиввает эти залежи? При этом обычна сейсморазведка одного квадратного километра стоит миллион рублей. Тысяча „квадратов“ — уже миллиард. Наш метод в десять раз дешевле, и он помогает избежать бурения пустых скважин, когда нефтяники ориентируются только на геологическую структуру», — рассказал Сибгатулин.

Он также сообщил, что анализ резонанса гравитационых приливов на территории Красноярского края показал, что в недрах региона могут находиться ещё несколько крупных месторождений нефти, сопоставимые по запасам с такими месторождениями, как Юрубчено-Тохомское или Ванкорское.

«Есть данные, которые позволяют это утверждать, хотя наши нефтяники считают, что всё уже разведано. Просто эти месторождения надо искать не бурением, не методом тыка, а по предлагаемому нами принципу. Но это не хотят делать. Зато активно инетерсуются нашей методикой нефтяники из Ухты», — отметил учёный.

Напомним, ранее стало известно, что учёные специального конструкторско-технологического бюро (СКТБ) «Наука» Красноярского научного центра СО РАН разработали методику комплексной оценки безопасности зданий и сооружений с применением сейсмостанций. Технология может быть использована, в частности, при обследовании ветхого и аварийного жилья.