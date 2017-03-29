 

Красноярский учёный предложил использовать гравитацию Луны для поиска нефти

 29 марта, 13:07
подходящие темы
Красноярский учёный предложил использовать гравитацию Луны для поиска нефти
Сейсморазведка, фото с сайта inggeo.gubkin.ru

Гравитационные приливы, вызываемые движением Луны вокруг Земли и Земли вокруг Солнца, могут быть использованы для сейсморазведки при поиске крупных нефтяных месторождений, сообщил корреспонденту Сиб.фм 29 марта красноярский геофизик Виктор Сибгатулин, возглавляющий некоммерческое партнёрство «Экологический центр рационального освоения природных ресурсов».

По его словам, красноярские учёные нашли способ прогноза времени возникновения резонансов гравитационных приливов в земной коре, включая колебания барицентра системы Земля — Луна, который находится внутри планеты, но в течение лунного месяца меняет своё положение на глубине от 1 200 до 1 900 километров от поверхности Земли.

«В результате, когда возникает резонанс, резко усиливается колебание нефтегазовой залежи, и по этим колебаниям можно определить её местоположение. Потому что она сжимаема, а окружающие породы фактически несжимаемы. То, что залежи колеблются, было известно и ранее, но то, что они колеблются под влиянием резонансов приливов — это наше открытие, этого вы нигде в мире не прочитаете», — пояснил геофизик.

По его словам, для регистрации колебания подземных резервуаров нефти достаточно использовать обычный низкочастотный сейсмоприёмник. Резонанс гравитационных волн длится несколько часов, однако чтобы зафиксировать его, прибор должен работать несколько суток. Колебания залежей нефти в настоящее время используют для сейсморазведки, производя мощные искусственные взрывы в земной коре. Метод, предложенный красноярскими учёными, дешевле, поскольку взрывчатка не используется.

«Если нужно возбудить мембрану залежи нефти, надо по ней ударить искуственно. Но зачем это делать, когда есть природная энергия, которая раскачиввает эти залежи? При этом обычна сейсморазведка одного квадратного километра стоит миллион рублей. Тысяча „квадратов“ — уже миллиард. Наш метод в десять раз дешевле, и он помогает избежать бурения пустых скважин, когда нефтяники ориентируются только на геологическую структуру», — рассказал Сибгатулин.

Он также сообщил, что анализ резонанса гравитационых приливов на территории Красноярского края показал, что в недрах региона могут находиться ещё несколько крупных месторождений нефти, сопоставимые по запасам с такими месторождениями, как Юрубчено-Тохомское или Ванкорское.

«Есть данные, которые позволяют это утверждать, хотя наши нефтяники считают, что всё уже разведано. Просто эти месторождения надо искать не бурением, не методом тыка, а по предлагаемому нами принципу. Но это не хотят делать. Зато активно инетерсуются нашей методикой нефтяники из Ухты», — отметил учёный.

Напомним, ранее стало известно, что учёные специального конструкторско-технологического бюро (СКТБ) «Наука» Красноярского научного центра СО РАН разработали методику комплексной оценки безопасности зданий и сооружений с применением сейсмостанций. Технология может быть использована, в частности, при обследовании ветхого и аварийного жилья.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 21 февраля, 14:00 • короче

Короче: гомеопатия

В СМИ и соцсетях — всплеск интереса к гомеопатии, вызванный меморандумом комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Сиб.фм в формате «Короче» разбирается, что такое гомеопатия, кому она помогает и чего требует комиссия.
 16 февраля, 15:33 • статья

Новый «великий перелом» в Новосибирске: будет или нет?

Чем реиндустриализация отличается от просто индустриализации, кроме приставки? Сиб.фм разбирается с «Программой реиндустриализации экономики Новосибирской области» — что от неё ожидать и когда.
 2 февраля, 12:30 • короче

Короче: Денисова пещера

В Денисовой пещере новосибирские учёные нашли кость похожей на осла и зебру лошади Оводова, жившей 30 тысяч лет назад. Сиб.фм в жанре «Короче» разбирается, чем эта пещера знаменита, что в ней находили и почему это так важно.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
 20 марта, 11:32 • новость

Девочка из Красноярского края рассмешила ведущего Галкина на телешоу «Лучше всех!»

Школьница из деревни Бугачёво Красноярского края Кира Полосина рассказала ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!».
присоединяйтесь!
    