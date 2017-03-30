 

Аэропорт Толмачёво объединит терминалы к молодёжному ЧМ-2023 по хоккею в Новосибирске

 30 марта, 22:23
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Аэропорт Толмачёво объединит терминалы к молодёжному ЧМ-2023 по хоккею в Новосибирске
Фотографии Ильнара Салахиева из архива сиб.фм и сайта www.life-travels.ru

Новосибирский аэропорт увеличил стоимость реконструкции до 1,8 млрд рублей ради единого фасада, руководство надеется на господдержку в капитальном ремонте аэродрома, узнал 30 марта корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Дирекция Новосибирского аэропорта ищет проектировщиков реконструкции объединения терминалов аэропорта. Конкурс на создание проекта за 120 млн рублей будет объявлен до середины апреля 2017 года, сообщили представители Толмачёва.

Проект реконструкции предполагает объединение терминалов международных и внутренних авиалиний в едином фасаде, отчего площадь здания вырастет почти вдвое. Реконструкция аэропорта предполагает создание полноценного зала площадью в 12 600 м² вокруг соединительной галереи, расширение других терминалов и увеличение количества телетрапов до девяти.

Руководство Толмачёва заявило об увеличении стоимости проекта с 1,2 млрд до 1,8 млрд рублей.

«Мы углубили концепт реконструкции аэропорта, планируем соединительную галерею поместить внутрь терминала внутренних воздушных перелётов, вынести фасад здания аэропорта на одну линию. Реконструкция аэропорта пройдёт в три этапа и завершится к 2022 году. Мы надеемся, что Новосибирск получит право принимать Молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году», — сообщил генеральный директор Толмачёва Евгений Янкилевич.

Фото Николая Лукьянова из архива Сиб.фм

К этому моменту пассажиропоток Толмачёва увеличится до 6 млн человек в год, надеются его представители. Директор аэропорта отметил, что такое возможно при сохранении темпов роста пассажиропотока по 10-15 % в год. Более 4 млн пассажиров обслужил аэропорт в 2016 году, заняв восьмую строчку рейтинга Росавиации. Более 600 тысяч пассажиров от общего числа летели трансфером из Китая, Кореи и стран Юго-Восточной и Средней Азии.

Прирост пассажиропотока обеспечит совместный проект новосибирских компаний «Толмачёво» и S7. Авиакомпания арендовала 17 самолётов Embraer-170 LR для межрегиональных перевозок: в Омск, Томск, Красноярский край, в Восточную Сибирь и на Дальний Восток. По оценкам директора Толмачёво Евгения Янкилевича, это даст прирост по 400 тысяч пассажиров в год.

Напомним, что дирекция самого загруженного аэропорта Сибири — Толмачёво призвала мэрию Новосибирска избавить туристов от пробок. Серьёзные пробки на улице Станционной возникают в основные часы вылета пассажиров с 07:00 до 09:00. Одной из основных причин являются припаркованные автомобили, грузовики и фуры, утверждает руководство аэропорта. Пропуск транспорта на Станционной можно улучшить, достаточно установить запрет остановки на отдельных участках дороги и создать «зелёный коридор» с помощью синхронизации светофоров.

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