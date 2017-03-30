Алтайские депутаты нашли оружие против «Синего кита»

Депутат Виктор Ромашкин назвал игру «Розовый кит», разработанную молдавским психотерапевтом, контрпропагандой социально опасного «Синего кита», узнал корреспондент Сиб.фм 30 марта из сообщения пресс-службы Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай.

На правительственном часе, посвящённом развитию молодёжной политики, алтайские депутаты обсуждали влияние виртуальной социально опасной игры «Синий кит» на подростков.

Председатель комитета по законодательству и национальной политике Виктор Ромашкин предложил использовать новую игру «Розовый кит», которая побуждает молодёжь к позитивным действиям.

Психотерапевт из Молдавии Штефан Попов разработал онлайн-игру «Розовый кит», состоящую из 50 уровней. Подросткам предлагают проснуться в 05:20 утра и пробежаться по парку, посадить дерево, никого не осуждать хотя бы в течение дня и не позволять манипулировать собой. Цель игры — выполнить все задания, а результат — счастливая жизнь.

«Давайте сыграем в „Розового кита“! Пятьдесят шагов, чтобы сделать доброе дело, чтобы жить и быть счастливым!» — написал Штефан Попов на своей странице в Facebook.

Напомним, что 26 февраля 2017 года две девятиклассницы погибли, упав с высоты 12-го этажа в городе Усть-Илимске Иркутской области. Обе принимали участие в игре «Синий кит».