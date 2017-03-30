 

Более 150 тонн овощей и фруктов не пустили на Хилокский рынок в Новосибирске

 30 марта, 16:04
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Более 150 тонн овощей и фруктов не пустили на Хилокский рынок в Новосибирске
Фото с сайта www.vseon.com

Новосибирские таможенники задержали более 20 тонн яблок, томатов, гранатов, лука и сена на границе с Казахстаном из-за отсутствия документов и маркировки. Три четверти продуктов должны были попасть на Хилокский рынок, узнал 30 марта корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза Россельхознадзора по Новосибирской области.

Более 200 тонн яблок, гранатов, томатов, лука, зелени и сухофруктов без документов задержали на границе. Партия более 147 тонн поступила из Республики Кыргызстан, также 62 тонны поступили из Казахстана и 20 тонн из Узбекистана в марте 2017 года.

Продукты задержали на фитосанитарном посту «Карасук» из-за отсутствия заключений о безопасности и качестве, часть фруктов и овощей не имела маркировки на упаковках.

Более 150 тонн нелегальной продукции планировалось поставить на Хилокский рынок в Новосибирске, выяснили фитосанитарные инспекторы. Остальные партии предназначались для продажи в Иркутске, Красноярске, Сургуте, Хабаровске и Чите. Грузы возвращены отправителям.

Напомним, эксперт по собирательству рассказал об опасности ввозной черемши. Черемша, которую в марте начали привозить на продажу в сибирские регионы из европейской части России, уступает местной таёжной черемше по всем органолептическим свойствам и может содержать опасные для здоровья вещества, признавался Сиб.фм президент «Союза заготовителей и переработчиков дикоросов» Юрий Рудаков. По словам эксперта, сибирская черемша начнёт появляться только в конце апреля или в начале мая — в зависимости от погодных условий.

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