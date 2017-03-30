 

Новосибирский микрорайон «Чистая Слобода» начал продажи квартир в новых домах

 30 марта, 10:15
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Новосибирский микрорайон «Чистая Слобода» начал продажи квартир в новых домах
Фото предоставлено пресс-службой «Чистой Слободы»

Застройщик новосибирского микрорайона «Чистая Слобода» — «ДСК КПД-Газстрой» — начал продажи квартир в новых домах, узнал корреспондент Сиб.фм 30 марта из сообщения пресс-службы строительной компании.

Вниманию покупателей предложены квартиры в домах № 19 и 26, расположенные на улице Титова, с проектными декларациями можно ознакомиться на сайте chistayasloboda.ru. В доме № 19 можно выбрать для себя как просторную однокомнатную квартиру площадью от 42,22 квадратных метра, так и двухкомнатную площадью 60,48 «квадратов», которая станет подходящим вариантом для семьи с ребёнком: в ней есть большая кухня, спальная комната и гостиная с балконом. Ассортимент квартир дома № 26 также представлен разнообразными планировками, но в добавление к одно- и двухкомнатным квартирам здесь можно выбрать и эргономичную студию площадью 22,84 квадратных метра.

Застройщик микрорайона делает акцент на двух важных при выборе жилья факторах: во-первых, квартиры в «Чистой Слободе» сдаются с готовым ремонтом и установленной сантехникой, так что после заселения новосёлам останется заняться только вопросом выбора мебели. Во-вторых, у покупателей есть уверенность в том, что вложив деньги, они гарантированно получат свою квартиру в назначенный срок: застройщик микрорайона, компания «ДСК КПД-Газстрой» входит в число наиболее надёжных строительных компаний Новосибирска.

«Всего за девять с лишним лет в жилмассиве „Чистая Слобода“ построен и сдан 41 дом — без единого случая нарушения сроков сдачи! Главным преимуществом застройщика является собственное производство — не нужно зависеть от поставщиков. Высокая скорость строительства обеспечивается бесперебойной работой завода „КПД-Газстрой“: сами изготовили — сами построили. А качество готового жилья гарантировано проверенными технологиями и соблюдением нормативов и ГОСТов», — говорится в сообщении строительной компании.

«ДСК КПД-Газстрой» не только возводит дома, но и активно участвует в создании и развитии инфраструктуры жилмассива. Поэтому покупка квартиры в «Чистой Слободе» обеспечивает новосёлам жизнь в благоустроенном микрорайоне с хорошей транспортной доступностью, красивыми дворами, большими парковками, детскими садами, разнообразием коммерческой недвижимости и школой, строительство которой будет закончено уже в 2018 году.

Посмотреть, как живёт «Чистая Слобода», можно уже сегодня, приехав на увлекательную экскурсию, организованную застройщиком. Узнать подробнее об условиях приобретения квартир в новых домах можно по тел: +7 (383) 274-37-37.

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