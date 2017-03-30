 

Кемеровский парикмахер пошёл под суд за шпионаж вокруг причёсок клиентов

 30 марта, 07:30
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Кемеровский парикмахер пошёл под суд за шпионаж вокруг причёсок клиентов
Кадр из фильма «Не шутите с Зоханом». Фото с сайта www.kinoprofi.org

Районный суд Кемерова приговорил парикмахера к шести месяцам ограничения свободы за покупку часов со встроенным видеорегистратором. Парикмахер планировал тайно снимать клиентов во время стрижки и окрашивания, узнал 30 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Кемеровской области.

Парикмахер из Кузбасса попал под надзор полиции за незаконную покупку шпионских часов со встроенным видеорегистратором. Рудничный районный суд Кемерово приговорил 36-летнего мужчину к шести месяцам ограничения свободы.

Житель Кемерова приобрёл запрещённые в РФ часы на одном из интернет-сайтов. Мужчина пояснил следователям, что работает парикмахером и хотел использовать шпионское оборудование в профессиональной сфере. Он собирался снимать ход стрижек и окрашивания волос своих клиентов.

На суде парикмахер признал вину полностью и раскаялся в содеянном. Его осудили по части 3 статьи 3, статьи 138.1 УК РФ «Покушение на незаконное приобретение спецсредств для негласного получения информации». Приговор суда на момент публикации не вступил в законную силу.

Напомним, что сотрудник РПЦ родом из Иркутска получил 12 лет тюрьмы за шпионаж в пользу США в июне 2016 года. Бывшего сотрудника отдела внешних церковных связей Московского патриархата Евгения Петрина обвинили по статье 275 УК РФ «Государственная измена». По данным следствия, будучи сотрудником отдела внешних церковных связей Московского патриархата и не являясь священнослужителем, он работал в отделении Московского патриархата в Киеве, где вступал в контакт с агентами разведки США.

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