Кипрский офшор передал акции «МРСК Сибири» бермудской компании

Пакет из 29,83 % голосующих акций одной из крупнейших в стране электросетевых компаний — «МРСК Сибири» — перешёл от кипрского офшора Donalink к бермудской фирме Linea, узнал корреспондент Сиб.фм 30 марта из сообщения агентства «Интерфакс», которое ссылается на документы энергосетевой компании.

Согласно этим данным, Donalink расстался с акциями 14 марта. В тот же день компания на Бермудских островах получила право прямого самостоятельного распоряжения пакетом. Ранее Linea распоряжалась этими акциями косвенно. В «МРСК Сибири» ситуацию пока не комментируют.

По данным «Интерфакса», компании Linea и Donalink аффилированы с российским миллиардером Андреем Мельниченко. В разные годы оба офшора прямо или косвенно управляли крупными пакетами акций российских и европейских компаний, принадлежащих Мельниченко. Именно через Linea Ltd. бизнесмен контролирует угледобывающую компанию «СУЭК» и группу «Еврохим».

Компания «МРСК Сибири» осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории девяти регионов Сибири — Кемеровской и Омской областей, Алтайского, Забайкальского и Красноярского краёв, республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия. Территория обслуживания — 1,856 млн квадратных километров, общая протяженность линий электропередачи — более 250 тысяч километров. Контрольный пакет акций (55,59 %) энергосетевой компании принадлежит контролируемому государством ПАО «Россети».

Напомним, что в марте агентство Bloomberg поместило Мельниченко на 100-ю строку рейтинга самых богатых людей мира, состояние российского предпринимателя было оценено в 11,6 млрд $. Примечательно, что Мельниченко заработал столько же, сколько глава американской Space X Илон Маск, оказавшийся на 101-м месте.