 

Бывший начальник УГИБДД Красноярского края может возглавить ГИБДД РФ

 30 марта, 13:28
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Бывший начальник УГИБДД Красноярского края может возглавить ГИБДД РФ
Михаил Черников, фото с сайта khabkray.sledcom.ru

Руководитель УМВД по Хабаровскому краю 43-летний Михаил Черников является наиболее вероятным претендентом на освободившийся пост начальника Госавтоинспекции РФ, узнал корреспондент Сиб.фм 30 марта из сообщения РИА Новости, которое ссылается на неназванные источники в правоохранительных органах.

Кресло главного госавтоинспектора страны освободилось 29 марта, после того как президент Владимир Путин неожиданно для СМИ и самих силовых структур отправил в отставку генерал-лейтенанта полиции Виктора Нилова. Причины увольнения в Кремле не называют — по данным «Коммерсанта», этой отставке предшествовала масштабная ведомственная проверка Госавтоинспекции, по итогам которой к руководству ведомства возникли серьёзные претензии.

В настоящее время Черников продолжает исполнять свои обязанности на посту главы УМВД Хабаровского края, никаких документов о его переводе не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе управления.

Генерал-майор полиции Михаил Черников родился в городе Ачинске Красноярского края. В 1995 году начал службу в органах внутренних дел в должности госавтоинспектора. Поднимаясь по карьерной лестнице, служил на посту командира роты ДПС, начальника отдела ГИБДД. С 2006 года руководил УГИБДД по Красноярскому краю. В 2011 году был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю, в 2015 году переведён указом президента РФ на должность начальника УМВД России по Хабаровскому краю.

Стоит отметить, что бывший непосредственный начальник Черникова в Красноярском крае генерал-полковник Александр Горовой с 11 июня 2011 года служит на посту первого заместителя министра внутренних дел РФ.

Напомним, в начале марта указом президента РФ заместителем начальника ГУ МВД по Новосибирской области — начальником главного следственного управления ведомства был назначен 42-летний полковник юстиции Андрей Неупокоев.

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