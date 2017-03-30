 

Омские коммунисты заложили под выборы «многоходовку замедленного действия»

 30 марта, 11:25
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Омские коммунисты заложили под выборы «многоходовку замедленного действия»
Фото с сайта tdminsk.ru

Омское отделение КПРФ выдвинуло своего кандидата в мэры Омска — им стал 57-летний депутат Заксобрания Виктор Жарков, узнал корреспондент Сиб.фм 30 марта из сообщения пресс-службы Омского обкома КПРФ.

Гендиректор торгового дома, ветеран войны в Афганистане Жарков имеет опыт участия в избирательной кампании на пост мэра. Компартия выдвигала его на выборах в 2012 году — тогда он стал вторым, уступив единороссу Вячеславу Двораковскому. Впрочем, что пять лет назад, что сейчас, выдвижение непубличного и мало известного горожанам Виктора Жаркова в качестве основного кандидата от КПРФ воспринималось экспертами как досрочная «сдача позиций» накануне выборов.

Однако в 2017 году КПРФ имеет возможность не только формально поучаствовать в выборах мэра, но и эти выборы сорвать. По решению партийного комитета Виктор Жарков сдал в горсовет неполный пакет документов. В КПРФ считают, что комиссия, которая будет собеседовать кандидатов на пост мэра Омска, не имеет права требовать от них медицинскую справку, справку об отсутствии судимости и концептуальный план развития города. Все эти документы Жарков предоставить комиссии отказался.

Таким образом КПРФ ставит под сомнение легитимность работы всей «избирательной комиссии» при горсовете. По номинальным правилам комиссия должна отказать Виктору Жаркову в согласовании его кандидатуры, но в этом случае, считает источник, знакомый с ситуацией, КПРФ в суде опротестует саму процедуру «выборов», поскольку комиссия откажет кандидату, с их точки зрения, нелегитимно. В этом случае процесс выборов мэра Омска будет перенесён на более поздний срок и совпадёт с сентябрьскими выборами в Омский горсовет.

Таким образом, считают эксперты, КПРФ не только оставит город без руководителя — срок нахождения у власти Вячеслава Двораковского истекают 11 июля 2017 года, — но и ударит по репутации губернатора Виктора Назарова. Глава региона, которого откровенно обвиняют в слабости и неумении контролировать ситуацию, может быть обвинён и в том, что не смог выстроить грамотные отношения с оппозицией, которая работе на благо областного центра предпочитает интриги и подковёрную борьбу.

Напомним, 7 апреля 2014 года Новосибирский избирком подвёл итоги выборов мэра Новосибирска, когда с отрывом в 4,2 % победил кандидат от КПРФ Анатолий Локоть.

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