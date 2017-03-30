 

Платная дорога от Томска до Тайги будет построена за два года

 30 марта, 12:45
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Платная дорога от Томска до Тайги будет построена за два года
Фото с сайта tomsk.gov.ru

Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подписали между собой протокол о намерениях строительства новой автомобильной дороги Томск — Тайга стоимостью 7 млрд рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 30 марта из сообщения пресс-службы правительства Томской области.

Этот проект станет первым в России примером частно-государственного партнёрства сразу двух субъектов федерации и концессионера. Строительство платной дороги, которая свяжет Кузбасс и Томскую область, обсуждалось с 2014 года. За прошедшее время специалисты рассмотрели четыре возможных маршрута будущей трассы и выбрали маршрут протяжённостью 68 километров.

«Экономическая непогода помешала нам быстро приступить к проектированию, однако мы не сидели сложа руки, — подчеркнул на церемонии подписания соглашения с кузбасским коллегой Сергей Жвачкин. — Внимательно изучили возможные маршруты, а главное, нашли финансовый механизм реализации проекта. Эта дорога одинаково нужна и выгодна двум регионам, выгодна бизнесу, который получит возможность кратчайшего выхода к Транссибу со своими грузами. И, конечно, выгодна томичам и кузбассовцам, которые станут ещё ближе друг к другу».

Четыре миллиарда рублей в новую дорогу вложит частный инвестор, остальные три миллиарда — бюджеты двух регионов в пропорциях соответственно протяжённости дороги на территориях каждого. С концессионером Кузбасс и Томская область заключат соглашение сроком на 13 лет, а сам объект будет построен в течение двух лет после разработки проектно-сметной документации. Во сколько может быть оценён проезд по новой дороге, не сообщается.

Начало будущей трассы со стороны Томской области примыкает к существующей автодороге «Томск — Мирный». Трасса пройдёт в обход Мирного, Малого и Большого Протопопова и выйдет на дорогу Большое Протопопово — Межениновка (этот участок будет реконструирован). Также планируется задействовать существующую дорогу Межениновка — Басандайка.

Напомним, на принципах концессионного соглашения с частным инвестором будет строиться и четвёртый мост через Обь в Новосибирске (строительство запланировано на 2017-2021 годы). Предполагается, общие инвестиции в проект составят 49,6 млрд рублей, из них 20,2 млрд рублей выделит инвестор, который окупит вложения за счёт платного проезда по мосту.

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