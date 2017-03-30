 

Победители хакатона измерили доход жителей Западной Сибири в шаурме

 30 марта, 08:59
подходящие темы
Победители хакатона измерили доход жителей Западной Сибири в шаурме
Фото с сайта itmurom.ru

Победители марафона программистов исследуют покупательскую способность жителей регионов России. Среди аутсайдеров оказалась Новосибирская область, жителям которой не хватает денег даже на одну ежедневную шаурму, узнал корреспондент Сиб.фм 30 марта из сообщения официального сайта проекта «Индекс Шаурмы».

Авторы идеи предложили вычислить «индекс шаурмы»: взять доходы среднего человека, вычесть расходы и разделить это на цену шаурмы и на 30 дней. «„Индекс бигмака“ существует, но для России он не корректен», — отмечает продюсер и аналитик проекта Юлия Загитова.
В числе параметров: средняя заработная плата, стоимость аренды квартиры площадью 28 квадратных метров, стоимость условной потребительской корзины и средняя стоимость шаурмы в регионе.

Индекс показывает, сколько порций в день сможет себе купить в среднем житель каждого региона. Среди лидеров жители Ямало-Ненецкого АО, которые могут позволить себе почти 11 мясных порций в лаваше.

«Россию объединяет одно блюдо — и это шаурма», — считают авторы проекта. Свободных денег жителей России хватает на 2-3 порции в день. Новосибирская область, занявшая 84 место в рейтинге, оказалась в числе отстающих, жителям региона не хватает денег даже на одну шаурму, так как индекс региона равен —0,47. В Кемеровской области (—0,08) и Алтайском крае (0,48) — также несытно.

Жители Красноярского края могут позволить себе две шаурмы, и это на целую порцию больше, чем в Забайкалье. Жители Бурятии, Тувы и Республики Алтай, Иркутской, Омской и Томской областей зажиточнее. «Индекс шаурмы» в этих регионах даёт возможность питаться мясным роллом на завтрак, обед и ужин.

В России самая дорогая шаурма в Сибири и на Дальнем Востоке, в Центральной России её цена ниже.

Напомним, что летом 2016 года студент Иван Неустроев и сотрудник IT-компании Илья Тлеукенов запустили карту-гид по шаурме в Новосибирске. Каждая точка продажи содержит фотографии и вкусовой рейтинг блюда.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 28 февраля, 14:28 • интервью

Ещё три стартапа: онлайн-образование, собаки, фастфуд

Как запустить платформу онлайн-образования? Зачем организовывать путешествия на собачьих упряжках по Сибири на месяц с лишним? Что такое модное мясо пастрами и почему оно продается в контейнере? Корреспондент Сиб.фм поговорил с авторами трех долгораскручивающихся проектов.
 10 февраля, 13:47 • репортаж

Чукотка: охота на китов

Как охотятся на серых и голубых китов чукотские охотники. Репортаж фотографа Андрея Шапрана с Северо-Восточного побережья полуострова. Зрелище не для слабонервных.
 9 февраля, 08:50 • репортаж

«Холим и Лелеем»: всё, что надо для детей

Чтобы понять, можно ли купить в одном месте всё необходимое ребёнку Сиб.фм пригласил в магазин «Холим и Лелеем» по адресу Державина, 1 молодую маму Алёну.
самое популярное
 16 марта, 17:44 • новость

«Маша и медведь» новосибирского продюсера стало пятым видео YouTube по популярности

Бывший участник новосибирского КВН НГУ Дмитрий Ловейко с художником-автором Олегом Кузовковым создали мультсериал «Маша и Медведь» — через пять лет серия «Маша плюс каша» набрала более 2 млрд просмотров на YouTube.
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 17 марта, 14:57 • новость

Фонд Навального добился исков по продаже берегов Новосибирского водохранилища

Прокуратура направила в суд дела о продаже береговой полосы под элитные коттеджи в Морозове, ранее «Фонд борьбы с коррупцией» сообщал о продаже целого острова.
 20 марта, 11:32 • новость

Девочка из Красноярского края рассмешила ведущего Галкина на телешоу «Лучше всех!»

Школьница из деревни Бугачёво Красноярского края Кира Полосина рассказала ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!».
присоединяйтесь!
    