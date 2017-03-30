Победители хакатона измерили доход жителей Западной Сибири в шаурме

Победители марафона программистов исследуют покупательскую способность жителей регионов России. Среди аутсайдеров оказалась Новосибирская область, жителям которой не хватает денег даже на одну ежедневную шаурму, узнал корреспондент Сиб.фм 30 марта из сообщения официального сайта проекта «Индекс Шаурмы».

Авторы идеи предложили вычислить «индекс шаурмы»: взять доходы среднего человека, вычесть расходы и разделить это на цену шаурмы и на 30 дней. «„Индекс бигмака“ существует, но для России он не корректен», — отмечает продюсер и аналитик проекта Юлия Загитова.

В числе параметров: средняя заработная плата, стоимость аренды квартиры площадью 28 квадратных метров, стоимость условной потребительской корзины и средняя стоимость шаурмы в регионе.

Индекс показывает, сколько порций в день сможет себе купить в среднем житель каждого региона. Среди лидеров жители Ямало-Ненецкого АО, которые могут позволить себе почти 11 мясных порций в лаваше.

«Россию объединяет одно блюдо — и это шаурма», — считают авторы проекта. Свободных денег жителей России хватает на 2-3 порции в день. Новосибирская область, занявшая 84 место в рейтинге, оказалась в числе отстающих, жителям региона не хватает денег даже на одну шаурму, так как индекс региона равен —0,47. В Кемеровской области (—0,08) и Алтайском крае (0,48) — также несытно.

Жители Красноярского края могут позволить себе две шаурмы, и это на целую порцию больше, чем в Забайкалье. Жители Бурятии, Тувы и Республики Алтай, Иркутской, Омской и Томской областей зажиточнее. «Индекс шаурмы» в этих регионах даёт возможность питаться мясным роллом на завтрак, обед и ужин.

В России самая дорогая шаурма в Сибири и на Дальнем Востоке, в Центральной России её цена ниже.

Напомним, что летом 2016 года студент Иван Неустроев и сотрудник IT-компании Илья Тлеукенов запустили карту-гид по шаурме в Новосибирске. Каждая точка продажи содержит фотографии и вкусовой рейтинг блюда.