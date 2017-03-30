 

Путин уволил попавшего под следствие бывшего и. о. главы кузбасского следкома

 30 марта, 08:23
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Путин уволил попавшего под следствие бывшего и. о. главы кузбасского следкома
Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении попавшего под уголовное преследование первого замруководителя управления СКР по Кемеровской области Павла Муллина, который с ноября 2016 года исполнял обязанности главы регионального следкома, узнал корреспондент Сиб.фм 30 марта из сообщения на официальном интернет-портале правовой информации.

Павел Муллин был задержан 7 марта. Он подозревается в том, что незаконно оказывал давление на сотрудников полиции, обнаруживших склад с оружием. По оперативным данным, высокопоставленный сотрудник СКР по телефону требовал от полицейских скрыть от начальства факт обнаружения склада и покинуть его. Действовал офицер якобы в интересах своего знакомого.

В отношении Муллина было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», а также по статьям 33 и 292 УК РФ «Соучастие в служебном подлоге». В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Уголовному делу против Муллина предшествовал арест руководителя кемеровского управления СКР Сергея Калинкина, который был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в вымогательстве. Он и ещё несколько человек, включая двух вице-губернаторов области, по версии следствия, вымогали у кемеровского предпринимателя Антона Цыганкова принадлежащий ему контрольный пакет акций угольного разреза «Инской» стоимостью не менее миллиарда рублей.

Напомним, что после задержания Муллина исполняющим обязанности руководителя регионального управления СКР по Кемеровской области назначен прежний замруководителя Александр Кустов.

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