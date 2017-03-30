 

Сибиряки смогут увидеть онлайн бизнес-шоу с участием Собчак и CEO Тинькофф банка

 30 марта, 15:53
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Сибиряки смогут увидеть онлайн бизнес-шоу с участием Собчак и CEO Тинькофф банка
Конференция «Трафик. Заявки. Продажи» в 2016 году, фото из социальной сети Facebook

Уникальная для России конференция «Трафик. Заявки. Продажи», проходящая в формате бизнес-шоу с выступлением известных музыкантов, диджеев и яркими докладами в стиле TED, состоится 7 апреля в московском спорткомплексе «Олимпийский» — жители Новосибирска и других городов Сибири смогут увидеть её в онлайн-трансляции, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения организаторов.

Для всех гостей конференции участие будет бесплатным. В качестве основных спикеров выступят основатели и владельцы крупных компаний, которые расскажут о секретах построения и развития бизнеса. В мероприятии примут участие крупные игроки российского рынка: председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз, главный редактор журнала L’Officiel Russia Ксения Собчак, сооснователь и директор группы компаний «1С» Борис Нуралиев, сооснователь проектов Boomstarter.ru, Tugush.com, видеоблогер Евгений Гаврилин, топовый YouTube-блогер Саша Спилберг и другие.

Организатором события является IT-компания amoCRM, которая в рамках мероприятия также представит релиз обновления своего продукта — облачной CRM-системы для малого и среднего бизнеса. По словам сооснователя amoCRM и организатора конференции Михаила Токовинина, других мероприятий подобного рода в России не проводится.

«Мы развиваем абсолютно уникальный для России формат бизнес-события. Зачастую на конференциях выступают консультанты и бизнес-тренеры, мы же всегда приглашаем исключительно основателей и руководителей самых ярких брендов, рассказываем истории от лица тех, кто действительно стоит за успехом реально процветающих бизнесов. И что не менее уникально, этими ценнейшими знаниями мы делимся бесплатно», — поясняет Токовинин.

В прошлый раз конференция «Трафик. Заявки. Продажи» состоялась в октябре 2016 года и прошла также в «Олимпийском». Бизнес-шоу посетили более 6 тысяч человек, ещё 10 тысяч посмотрели онлайн-трансляцию. За организацию конференции команда amoCRM получила специальную премию Global Event Awards с формулировкой «За глобальный подход и смелые решения в мероприятии, нацеленного на продвижение бренда».

Напомним, что с 8 по 10 апреля в Новосибирске пройдёт интенсив школы социального предпринимательства «Новотерра», на котором предприниматели смогут получить обратную связь по своему проекту, расширить круг партнёров и разработать план продвижения.

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