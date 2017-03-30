Студия мультфильмов подала десятки исков к бизнесменам Новосибирской области

Новосибирская студия «Мельница» подала 47 исков на местных предпринимателей за продажу контрафактной продукции и нарушение авторских прав, узнал корреспондент Сиб.фм 30 марта из сообщения РБК Новосибирск.

Иски в Новосибирский арбитражный суд от ООО «Студия анимационного кино „Мельница“» подавались после проведения контрольных закупок в конце февраля и в конце марта. Они касаются нарушения авторских прав и незаконного использования товарного знака (контрафактная продукция).

90 % всех исковых заявлений «Мельницы» касаются продажи наборов игрушек из мультсериала «Барбоскины», сообщил юрист истца Михаил Зубарев.

Ответственность за контрафактную продукцию несут и производители, и продавцы. Но розничные продавцы обычно не указывают своих оптовых поставщиков, чтобы дело рассматривалось в упрощённом порядке. С привлечением к процессу оптовика дело рассматривается в обычном порядке, и расходы ответчика увеличиваются из-за оплаты услуг юриста.

Напомним, что в феврале 2015 года ООО «Маша и Медведь», владеющая правами на одноимённый сериал, подала в арбитражный суд иск к индивидуальному предпринимателю о защите интеллектуальной собственности, претензия касалась продажи в магазине ответчика платка с изображением героини Маши.