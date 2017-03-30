Самый загруженный аэропорт Сибири призвал мэрию Новосибирска избавить туристов от пробок

Новосибирский аэропорт Толмачёво предложил мэрии города запретить парковку фур и улучшить работу светофоров. Утренние пробки в пиковое время вылетов и после мероприятий в Экспоцентре стали проблемой для пассажиров, узнал 30 марта корреспондент Сиб.фм от директора Толмачёво в пресс-центре «Интерфакс».

Новосибирский аэропорт Толмачёво призвал мэрию избавить пассажиров от ежедневных пробок по пути на самолёт. Директор организации рассказал о ежегодном росте пассажиропотока на 10-15 %.Согласно данным «Росавиации» за 2016 год Толмачёво находится на восьмом месте всписке самых загруженных аэропортов России, его годовой пассажиропоток оценивается почти в 4 млн человек.

Серьёзные пробки на улице Станционной возникают в основные часы вылета пассажиров с 07:00 до 09:00. Одной из основных причин являются припаркованные автомобили, грузовики и фуры, утверждает руководство аэропорта.

«Пропуск транспорта на Станционной можно улучшить и без затрат капитала. Достаточно установить запрет остановки на отдельных участках в утренние часы, когда происходит большинство вылетов. В это же время можно создать „зелёный коридор“ с помощью синхронизации светофоров. Промпредприятия должны иметь собственные парковки и не мешать одному из основных драйверов развития Новосибирска», — подчеркнул генеральный директор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич.

Новосибирский аэропорт стал вторым в России по количеству принятых трансферных пассажиров после Домодедово. По данным руководства Толмачёво за 2016 год, аэропорт принял более 5 млн пассажиров, доля прилетевших ради пересадки выросла до 15 %. В большинстве это гости из Китая, Юго-Восточной и средней Азии. Директор Евгений Янкилевич признался, что гражданам КНР интересно посмотреть город, театры и культурные достопримечательности в течение пары дней после вылета, но для туристов нужна лучшая транспортная инфраструктура.

«Мы планируем сохранить ежегодный прирост пассажиров на 10-15 %, тогда аэропорт будет принимать более 6 млн пассажиров к 2020 году. Будет прирост и на внутренних рейсах: с запуском программы S7 на самолётах Embraier 170 начнутся рейсы в Омск и на Дальний Восток. Это вызовет прирост на 300-400 тысяч пассажиров в год», — пояснил Евгений Янкилевич.

Кроме утренних пробок существуют вечерние, которые создают на пути в аэропорт посетители Новосибирского Экспоцентра.

«Когда в экспоцентре закачиваются мероприятия, движение на Станционной останавливается. У региональных властей есть идеи построить там деловой район — „Сити“, что создаст транспортный коллапс», — подчеркнул директор Толмачёва Евгений Янкилевич.

Экспресс-электропоезд до Искитима также необходим для пассажиров, считают в Толмачёве. В дирекции аэропорта отметили эффективность экспресс-электрички «Томск — Новосибирск» и перспективность аналогичного направления для Барнаула.

Согласно данным «Росавиации»

Напомним, аэропорт Толмачёво потратит на приём российских пассажиров более миллиарда рублей. Руководство аэропорта намерено объединить внутренний и международный терминалы. Проект обновлённого терминала внутренних авиалиний будет готов к середине 2017 года. Строительство может занять два года, со второй половины 2017 до начала 2019 года, на расширение терминала для полётов внутри страны потратят более 1,2 млрд рублей.