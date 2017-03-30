Томские учёные нашли 15 признаков рака у курильщиков

Томские химики разработали тест крови на рак лёгкого, исследователи нашли 15 маркёров в плазме крови, которые позволяют обнаружить болезнь в 80 % случаев на самых ранних стадиях, узнал 30 марта корреспондент Сиб.фм из сообщения Томского государственного университета.

Химики ТГУ и учёные Томского НИИ онкологии СО РАН научились диагностировать рак лёгкого на ранних стадиях. Исследователи разработали тест-систему, которая определяет появление рака по составу ДНК пациента.

Рак лёгких — одно из самых сложных для ранней диагностики онкозаболеваний, отметили в ТГУ. Опухоли появляются внутри лёгких, и человек не испытывает боли на ранних стадиях. Эксперименты биохимиков с плазмой крови пациентов позволили найти 15 соединений-маркёров, которые говорят о начале заболевания.

«При развитии злокачественной опухоли в крови пациента появляются фрагменты ДНК, содержащие специфические аддукты-соединения. Нашей задачей было выявить эти аддукты и создать достаточно простой инструмент для их определения», — рассказала сотрудник лаборатории физико-химических методов анализа ТГУ Наталья Дементьева.

Полученная тест-система позволяет выявить концентрацию аутоантител в сыворотке из крови пациента и выявить начало развития рака лёгких с вероятностью в 80 %. Однако исследователи подчёркивают, что новый способ является вспомогательным инструментом и поводом дополнительного детального обследования пациента.

Партнёрами НИИ онкологии Томского научного центра СО РАН и специалистов Института биомедицины ТГУ выступила компания «ПраймБиоМед» из области молекулярной и клеточной диагностики.

Табачный дым вызывает серьёзные сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, основными из них являются ишемическая болезнь сердца и рак лёгких, утверждает Всемирная организация здравоохранения. По статистике среди курящих женщин распространённость рака лёгких составляет 38, среди мужчин — 125 на 100 тысяч населения, тогда как среди некурящих этот показатель равен 7 на 100 тысяч человек. При этом рак лёгких у лиц, выкуривающих до 20 сигарет в день, встречался в 2,5 раза чаще, а среди тех, кто курил более 20 сигарет в день — в 7,5 раза чаще, чем у некурящих.

Напомним, в августе 2014 года археологи нашли самую древнюю жертву рака лёгких в Сибири. Этот случай представляет собой одно из наиболее ранних свидетельств рака у древних людей и самый древний документально засвидетельствованный случай в Северо-Восточной Азии. Учёные предположили, что древние охотники слишком часто дышали дымом от костров, что могло привести к возникновению рака лёгких.

Мужчина, чьи кости были найдены на берегу Байкала, скорее всего, страдал от боли и кровотечений всю жизнь. Его сородичи видели, что с ним что-то не так, поэтому во время захоронения положили в могилу ритуальный предмет, напоминающий змею, которая, вероятно, символизировала болезнь.