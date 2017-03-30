 

Бурятский заключённый обвинил сотрудницу ИВС в мошенничестве с передачами

 30 марта, 10:22
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Бурятский заключённый обвинил сотрудницу ИВС в мошенничестве с передачами
Фото с сайта westword.com

Следственные органы Бурятии возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении сотрудницы изолятора временного содержания (ИВС), после того как находившийся там заключённый заявил о том, что его мать-инвалид в течении длительного времени на последние деньги покупала и передавала ему продукты, однако ничего из них он не получил, узнал корреспондент Сиб.фм 30 марта из сообщения регионального управления СКР.

По данным следствия, мужчина, обвиняемый в особо тяжком преступлении, был доставлен в 2016 году в ИВС отдела полиции «Хоринский» для проведения следственных действий. Сотрудница изолятора узнала адрес матери обвиняемого, приехала домой к пожилой 66-летней пенсионерке, вошла к ней в доверие и предложила свои услуги по передаче арестованному сыну вещей и продуктов питания.

«Хозяйка обрадовалась, собрала посылку и отдала её женщине. С этого времени сотрудница изолятора начала регулярно наведываться к пенсионерке, причём требовала, чтобы мать приобретала для сына только дорогие продукты по заготовленному ею списку: колбасы, сыры, конфеты и другие. В действительности же эти продукты сотрудница оставляла себе. Позже она принялась требовать с доверчивой пенсионерки деньги под предлогом проведения экспертизы, найма адвоката, частного детектива, якобы для помощи её сыну», — говорится в сообщении СКР.

Мать подсудимого, которая к тому же является инвалидом, постоянно отдавала сотруднице полиции практически всю свою небольшую пенсию, а затем в ход пошли и накопленные на похороны деньги. Себе пенсионерка оставляла лишь небольшие средства на скудную еду. Даже после того, как сына осудили и уже направили в другой регион в колонию, сотрудница ИВС продолжала уверять пожилую женщину, что судебные заседания всё ещё идут и адвокат вот-вот освободит её сына. Под этим предлогом она продолжала получать от пенсионерки новые суммы денег. По предварительным данным следствия, матери осуждённого был причинён ущерб на общую сумму около 250 тысяч рублей.

В феврале 2017 года мать получила от сына письмо с упрёками в том, что она не позаботилась о нём. Женщина в ответном письме подробно написала, что отдавала последние деньги, чтобы помочь. После этого мужчина обратился в правоохранительные органы. Вместе с сотрудниками службы собственной безопасности МВД следователи восстановили картину произошедшего. В отношении сотрудницы ИВС было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Бурятии, в настоящее время в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве, проводится проверка. Если вина сотрудницы подтвердится, она будет уволена из органов внутренних дел, меры дисциплинарной ответственности будут приняты и в отношении её руководителей.

Напомним, в Кемеровской области сотрудник одного из отделов полиции города Новокузнецка, находясь в затруднительном материальном положении, присвоил 100 тысяч рублей, хранившихся в качестве вещественных доказательств, и подменил их фальшивками, изготовленными на копировальном аппарате. После того как преступление было выявлено, полицейского уволили и суд приговорил его к условному сроку заключения.

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